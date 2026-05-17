Локомотив Новосибирск стигна до бронзовите медали в турнира за Купата на Русия

Разпределителят Симеон Николов и Локомотив Новосибирск завършиха на трето място в турнира за Купата на Русия по волейбол. Воденият от българския треньор Пламен Константинов състав на Локомотив победи с 3:2 (18:25, 25:22, 24:26, 25:22, 15:12) гейма Зенит Казан.

Българският национал Николов и отборът от Новосибирск завършват сезона с бронзови медали в шампионата и в турнира за националната купа.

19-годишният плеймейкър започна на резервната скамейка, като се включваше в игра в различни моменти от двубоя. Пламен Константинов даде шанс за изява на всички свои налични волейболисти.