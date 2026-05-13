БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
Чете се за: 10:35 мин.
Над килограм чист фентанил е иззет при операция на СДВР
Чете се за: 02:02 мин.
Министър Иван Демерджиев: Отпада държавната охрана на...
Чете се за: 03:20 мин.
НСО сваля охраната и на Бойко Борисов
Чете се за: 02:02 мин.
Делян Пеевски остана без охрана от НСО
Чете се за: 01:15 мин.
Румен Радев: Тепърва започва същинската работа за...
Чете се за: 02:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Димитър Каров влиза в Залата на славата на БНТ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Запази

Гледайте легендата на българския волейбол в предаването "Зала на славата" в неделя, 17 май от 13:15 ч. по БНТ 1!

Димитър Каров влиза в Залата на славата на БНТ
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Димитър Каров е легенда не само на българския, но и на световния волейбол. Роденият на 27 ноември 1943 г. в София разпределител първоначално започва да тренира футбол. На 15-годишна възраст открива волейбола и прави първите си стъпки в столичния "Септември", а след това преминава в ЦСКА.

Той е 5 пъти шампион на България и печели три пъти Купата на България с отбора на "армейците". С ЦСКА идва и най-големият му триумф - Купата на европейските шампиони през 1969 г.

Каров е важна част и от националния отбор на България. Той играе на Олимпийските игри - 1964, 1968, 1972, и е главният виновник за четвъртото място на Игрите в Мюнхен 1972. С България разпределителят става и световен вицешампион през 1970 г.

През 2019 г. Европейската волейболна конфедерация (CEV) му връчи награда за цялостен принос като един от най-добрите волейболисти в историята на Стария континент.

Димитър Каров официално бе въведен в Международната волейболна зала на славата в клас 2025 година в Кохолик Това се случи на специална церемония в Съединените щати. Легендарният разпределител бе придружен от президента на Българската федерация по волейбол в лицето на Любомир Ганев.

Гледайте големия български волейболист Димитър Каров в предаването "Зала на славата" в неделя, 17 май от 13:15 ч. по БНТ 1!

#Димитър Каров #"Зала на славата"

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"
1
Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"
Застудяване, силен вятър и валежи през следващите дни
2
Застудяване, силен вятър и валежи през следващите дни
Делян Пеевски остана без охрана от НСО
3
Делян Пеевски остана без охрана от НСО
Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
4
Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
Затяга ли се обрачът около Зеленски? Андрий Ермак официално е обвинен за пране на пари
5
Затяга ли се обрачът около Зеленски? Андрий Ермак официално е...
"Доходите ни са смешни": Недостиг на 22 000 медицински сестри у нас
6
"Доходите ни са смешни": Недостиг на 22 000 медицински...

Най-четени

Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
1
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
2
Втора етапна победа за Пол Мание
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
3
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
5
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Български волейбол

Левски обяви първото си ново попълнение
Левски обяви първото си ново попълнение
Тодор Скримов, Гордан Люцканов и Лазар Бучков остават в Левски Тодор Скримов, Гордан Люцканов и Лазар Бучков остават в Левски
Чете се за: 01:00 мин.
Трикратният шампион с Левски Стоил Палев продължава кариерата си в Италия Трикратният шампион с Левски Стоил Палев продължава кариерата си в Италия
Чете се за: 04:00 мин.
Алекс Грозданов и Богданка останаха със среброто в полското волейболно първенство Алекс Грозданов и Богданка останаха със среброто в полското волейболно първенство
Чете се за: 01:40 мин.
Световни вицешампиони и Любо Ганев наградиха българските волейболни звезди на бъдещето Световни вицешампиони и Любо Ганев наградиха българските волейболни звезди на бъдещето
Чете се за: 05:12 мин.
Цветан Соколов продължава кариерата си в Дея спорт Цветан Соколов продължава кариерата си в Дея спорт
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
Чете се за: 10:35 мин.
У нас
Министър Иван Демерджиев: Отпада държавната охрана на Делян Пеевски и Бойко Борисов Министър Иван Демерджиев: Отпада държавната охрана на Делян Пеевски и Бойко Борисов
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Задържаха за 72 часа шофьора на автобуса от катастрофата на АМ "Хемус" Задържаха за 72 часа шофьора на автобуса от катастрофата на АМ "Хемус"
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Установени са замърсени подземни води след взрива в Горна Оряховица Установени са замърсени подземни води след взрива в Горна Оряховица
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Над килограм чист фентанил е иззет при операция на СДВР
Чете се за: 02:02 мин.
Заради гастроентерит: Повече от 1000 души са блокирани на круизен...
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Депутатите не приеха създаването на временна комисия за случая...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Правителството търси спешен изход от кризата с пръскането срещу комари
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ