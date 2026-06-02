Българските волейболисти отпътуват за първите битки в Лигата на нациите

Александър и Симеон Николови ще бъдат на разположение на медиите преди полета на тима за Росарио

Снимка: БТА
Националният отбор на България по волейбол за мъже отпътува утре за Аржентина, където ще проведе последния етап от подготовката си преди началото на участието си във Волейболната лига на нациите (VNL). Това съобщиха от Българската федерация по волейбол.

Възпитаниците на селекционера Джанлоренцо Бленджини ще заминат от Терминал 2 на летище "Васил Левски“, като се очаква отборът да пристигне около 17:00 часа. Преди отпътуването звездите на състава Александър Николов и Симеон Николов ще бъдат на разположение на представителите на медиите.

Българският тим влиза в тазгодишното издание на Лигата на нациите с високо самочувствие след отличното си представяне през миналия сезон, когато спечели сребърните медали на световното първенство във Филипините. В момента „лъвовете“ заемат девето място в световната ранглиста.

Селекционерът Джанлоренцо Бленджини вече заяви, че основната цел пред отбора е да затвърди позициите си сред водещите национални отбори и същевременно да изгради оптимална форма за Европейското първенство през есента. България ще бъде домакин на една от групите на шампионата, а София ще приеме двубоите до четвъртфиналната фаза включително.

#Волейболна Лига на нациите за мъже 2026 #Български национален отбор по волейбол за мъже

