Аспарух Аспарухов: Всички видяхме какво можем да направим, когато сме в добра форма

Всички видяхме какво можем да направим, когато сме в добра форма, каза волейболният национал Аспарух Аспарухов, след като мъжкият национален отбор започна тренировки в Самоков. Тимът провежда първия етап от подготовката си за Лигата на нациите (VNL 2026) в новия спортен комплекс „СамЕлион“.

Аспарух Аспарухов посочи, че са останали емоциите от посрещането в София миналата есен, след като българите спечелиха сребърните медали на световното първенство във Филипините. Играчите от отбора вече са успели да осмислят случилото се и това е мотивация да тренират още повече.

„Важното е какво става в колектива и да сме здраво стъпили на земята“, каза още националът.

Попитан за това, че София ще приеме мачовете на българския национален отбор в груповата фаза на европейското първенство по волейбол за мъже, той каза, че със сигурност ще има големи очаквания към тях и „енергията ще е още повече“. Това ще даде на националите допълнителен заряд и желание да дадат всичко от себе си, а отборът ще се опита да зарадва всички българи.