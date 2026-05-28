Женският волейболен елит на България ще има нов фомат през идния сезон

През новия сезон в Суперлигата ще участват 12 отбора, а шампионатът ще премине през три отделни фази.

Марица Пловдив
Снимка: Startphoto.bg
Българска федерация по волейбол (БФВ) беше домакин на работна среща между ръководството на Национална волейболна лига за жени и представители на клубовете. Основен акцент в дискусиите беше развитието на женското първенство и новият формат на шампионата, който ще влезе в сила от сезон 2026/2027.

През новия сезон в Суперлигата ще участват 12 отбора, сред които Марица, Левски, ЦСКА, ЦПВК, Славия и още водещи клубове от страната.

Новият формат предвижда шампионатът да премине през три отделни фази, като идеята е да се повиши конкуренцията и да се увеличи броят на стойностните и оспорвани двубои през целия сезон.

Първата фаза ще се проведе във формат „всеки срещу всеки“ в един двубой. Натрупаните точки ще определят крайното класиране и разделението на отборите в първа и втора шестица. Форматът има за цел да осигури повече равностойни срещи, по-висока спортна стойност на мачовете и засилена конкуренция във всяка част на таблицата.

Във втората фаза тимовете в двете шестици ще играят помежду си на разменено гостуване. Отборите, завършили от първо до шесто място в първата шестица, ще се класират директно за третата - елиминационна фаза, към която ще се присъединят и първите два тима от втората шестица.

Третата фаза на шампионата започва с четвъртфинални плейофи, които ще се проведат във формат „две победи от три мача“. В полуфиналите и финалната серия победителите ще бъдат определени по системата „три победи от пет срещи“.

Последният отбор в крайното класиране на Суперлигата ще изпада директно. Шампионът на Висшата лига ще печели право на участие в елита през следващия сезон, а 11-ият в Суперлигата и вторият във Висшата лига ще играят плейаут за място в първото ниво.

Новосформираната Висша лига вече излъчи първия си шампион - Волейболна академия Стойчев и Казийски. През следващия сезон участие във второто ниво ще вземат Спартак, Етрополе, Бдин Вида, Лъвски сърца, Хебър 24, Троян Волей и Разлог, като последните два клуба ще направят дебют в лигата.

Първият вицепрезидент на БФВ и генерален партньор на Демакс+ лига жени Петър Кънев подчерта сериозния напредък в развитието на женското направление през последните години.

„Преди пет години състоянието на женския волейбол - както по отношение на организацията, така и на броя участници - беше незадоволително. Тогава имаше само три отбора, а днес те вече са общо 21 в двете лиги, включително и в новосформираната през миналия сезон Висша лига. Това е успех, но и посока за развитие“, заяви Кънев.

Той допълни, че през следващите сезони фокусът ще бъде върху подобряване организацията на клубовете и повишаване качеството на състезателките. По думите му финансирането за Суперлигата и Висшата лига за новия сезон е обезпечено, а ръководството на НВЛ жени продължава активно да работи по привличането на нови партньори.

Административният директор на Българска федерация по волейбол Станислав Николов също отчете положителния тон на срещата и подчерта, че диалогът с клубовете е ключов за развитието на женския волейбол.

„Новият формат на Суперлигата е път към развитие, който трябва да бъде следен и анализиран в следващите месеци“, коментира Николов.

Той допълни, че за втора поредна година женското направление ще разполага с две нива на първенството, като се очаква още един клуб да потвърди участието си във Висшата лига.

