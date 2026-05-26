Марчело Абонданца: Ще бъде нова емоция да се изправя срещу Италия

Селекционерът на женския национален отбор по волейбол на България Марчело Абонданца изрази задоволството си преди заминаването на тима за Аржентина, където „лъвиците“ ще изиграят контролни срещи в подготовка за Лигата на нациите.

"Този турнир е много важен етап от подготовката ни. Ще ни помогне да влезем в игрови ритъм и да изградим още по-добра сплотеност в отбора“, заяви италианският специалист.

Той благодари и за възможността тимът да премери сили със стойностни съперници, като подчерта, че подобни проверки дават реална представа за нивото на състава.

Абонданца акцентира и върху предстоящия сблъсък с Италия – лидер в световната ранглиста.

"За първи път ще се изправя срещу Италия, ще е нова емоция за мен“, призна той, подчертавайки личния заряд на двубоя. "Това е отлична възможност да видим къде се намираме срещу един от най-силните отбори в света. Нямаме какво да губим – трябва да играем на максимум и да покажем най-доброто от себе си“, добави наставникът.

По думите му именно в подобни срещи отборът може да направи крачка напред: „Целта ни е да се доближим до нивото на водещите тимове в Европа и да натрупаме увереност преди официалните мачове.“