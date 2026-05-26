БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Може ли стъклото да замени пластмасата в опаковането на...
Чете се за: 03:32 мин.
Откриха тялото на издирвания след наводненията край...
Чете се за: 01:17 мин.
Влак удари училищен автобус в Белгия, има загинали
Чете се за: 00:42 мин.
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от...
Чете се за: 04:22 мин.
Иван Демерджиев събира ръководството на МВР на съвещание...
Чете се за: 03:02 мин.
Издирваното 5-годишно дете от Кюстендил е намерено живо и...
Чете се за: 01:15 мин.
Издирва се 5-годишно дете от Кюстендил, хеликоптер ще се...
Чете се за: 00:47 мин.
Възстановено е водоподаването в Севлиево и околните села...
Чете се за: 04:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Марчело Абонданца: Ще бъде нова емоция да се изправя срещу Италия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Селекционерът на националките вижда контролите в Аржентина като ключов етап от подготовката за Лигата на нациите

марчело абонданца нова емоция изправя италия
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Селекционерът на женския национален отбор по волейбол на България Марчело Абонданца изрази задоволството си преди заминаването на тима за Аржентина, където „лъвиците“ ще изиграят контролни срещи в подготовка за Лигата на нациите.

"Този турнир е много важен етап от подготовката ни. Ще ни помогне да влезем в игрови ритъм и да изградим още по-добра сплотеност в отбора“, заяви италианският специалист.

Той благодари и за възможността тимът да премери сили със стойностни съперници, като подчерта, че подобни проверки дават реална представа за нивото на състава.

Абонданца акцентира и върху предстоящия сблъсък с Италия – лидер в световната ранглиста.

"За първи път ще се изправя срещу Италия, ще е нова емоция за мен“, призна той, подчертавайки личния заряд на двубоя.

"Това е отлична възможност да видим къде се намираме срещу един от най-силните отбори в света. Нямаме какво да губим – трябва да играем на максимум и да покажем най-доброто от себе си“, добави наставникът.

По думите му именно в подобни срещи отборът може да направи крачка напред: „Целта ни е да се доближим до нивото на водещите тимове в Европа и да натрупаме увереност преди официалните мачове.“

Свързани статии:

Жана Тодорова: Да играеш за националния отбор е най-хубавото чувство в спортната ти кариера
Жана Тодорова: Да играеш за националния отбор е най-хубавото чувство в спортната ти кариера
Капитанът на българския национален отбор по волейбол за жени...
Чете се за: 03:00 мин.
Цветелина Илиева: Целта е да останем в Лигата на нациите
Цветелина Илиева: Целта е да останем в Лигата на нациите
Волейболистката е мотивирана да покаже на какво е способна.
Чете се за: 01:40 мин.
#Марчело Абонданца #Женски национален отбор по волейбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
1
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Откриха тялото на издирвания след наводненията край Севлиево мъж
2
Откриха тялото на издирвания след наводненията край Севлиево мъж
Великотърновското село Присово се възстановява след потопа
3
Великотърновското село Присово се възстановява след потопа
Един човек е загинал, а трима са ранени при руска атака срещу Одеса
4
Един човек е загинал, а трима са ранени при руска атака срещу Одеса
Заседава кризисният щаб в Габрово - ще отменят ли бедственото положение?
5
Заседава кризисният щаб в Габрово - ще отменят ли бедственото...
Втора жертва на катастрофата край Симитли
6
Втора жертва на катастрофата край Симитли

Най-четени

Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
1
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
2
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
3
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
4
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
5
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
6
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали...

Още от: Национални отбори

Жана Тодорова: Да играеш за националния отбор е най-хубавото чувство в спортната ти кариера
Жана Тодорова: Да играеш за националния отбор е най-хубавото чувство в спортната ти кариера
Цветелина Илиева: Целта е да останем в Лигата на нациите Цветелина Илиева: Целта е да останем в Лигата на нациите
Чете се за: 01:40 мин.
Марчело Абонданца определи състава на България за първата седмица на Лигата на нациите Марчело Абонданца определи състава на България за първата седмица на Лигата на нациите
Чете се за: 01:17 мин.
Марчело Абонданца: Започваме да проявяваме идентичност Марчело Абонданца: Започваме да проявяваме идентичност
Чете се за: 00:52 мин.
България разочарова и се утеши с второто място на "Силезия Къп" България разочарова и се утеши с второто място на "Силезия Къп"
Чете се за: 02:22 мин.
България излиза срещу домакина Полша в битка за трофея на приятелски турнир „Силезия Къп“ в Катовице България излиза срещу домакина Полша в битка за трофея на приятелски турнир „Силезия Къп“ в Катовице
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

"Невиждана гледка" – какво разкри полицията за трагедията в Благоевград?
"Невиждана гледка" – какво разкри полицията за...
Чете се за: 04:52 мин.
Регионални
След ареста на прокурорския син Васил Михайлов: Вътрешният министър обеща уволнения и наказания в МВР След ареста на прокурорския син Васил Михайлов: Вътрешният министър обеща уволнения и наказания в МВР
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
След наводнението: Годна ли е водата за пиене в Севлиево? След наводнението: Годна ли е водата за пиене в Севлиево?
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
След потопа: Само 5 пострадали домакинства в Дряново може да получат помощ от държавата След потопа: Само 5 пострадали домакинства в Дряново може да получат помощ от държавата
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
"Топлинен купол" над Западна Европа взе над 10 жертви във...
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Политическа буря в Испания: Бившият премиер Сапатеро е заподозрян в...
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Президентът Йотова се срещна с легендите от Iron Maiden преди...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Еуфорията "Bangaranga" завладя и Новак Джокович (ВИДЕО)
Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ