Марчело Абонданца определи състава на България за първата седмица на Лигата на нациите

Селекционерът ще разчита на 14 състезателки.

Национален отбор на България по волейбол за жени
Селекционерът на националния отбор по волейбол за жени на България Марчело Абонданца определи състав от 14 състезателки за първата седмица на турнира Лигата на нациите.

Сътавът на България:

Разпределители: Маргарита Гунчева, Лора Славчева;

Диагонали: Моника Кръстева, Микаела Стоянова;

Посрещачи: Мирослава Паскова, Мария Колева, Цветелина Илиева, Калина Венева, Александра Миланова;

Централни блокировачи: Борислава Съйкова, Кая Николова, Дарина Нанева;
Либеро: Мила Пашкулева, Жана Тодорова.

Първият мач на България от първата седмица на турнира в Бразилия ще бъде срещу Италия на 3 юни, като следват срещи с Доминиканската република (5 юни), Бразилия (6 юни) и Турция (8 юни). Преди това тимът на Абонданца ще изиграе последни две контроли срещу отбора на Аржентина на 30 и 31 май.

Селекционерът вече формулира целта България да запази мястото си в Лигата на нациите и през следващия сезон и да започне изграждането на силен отбор след смяната на поколенията.

#Марчело Абонданца #Български национален отбор по волейбол за жени

