Бедствено положение в много райони на страната *** Евакуирани хора, наводнени къщи и затворени пътища *** Местните власти задействаха системата BG-ALERT

Пламен Константинов за Симеон Николов: Най-талантливият млад разпределител в света, но има още много работа

Треньорът на Локомотив Новосибирск обясни причините за краткия престой на българина и предизвикателствата пред развитието му

Пламен Константинов за Симеон Николов: Най-талантливият млад разпределител в света, но има още много работа
Старши треньорът на Локомотив Новосибирск Пламен Константинов коментира раздялата на клуба с младия български разпределител Симеон Николов след само един сезон в Русия.

Българският специалист разкри, че още преди привличането му е бил убеден в качествата на 19-годишния талант, който според него няма равен на своя пост в световен мащаб за възрастта си.

"Отдавна бях видял таланта на това момче. Той доказа, че на 19 години в света няма никой дори близо до неговото ниво. Но това не означава, че е завършен разпределител – има още много работа, най-вече върху постоянството и концентрацията“, заяви Константинов.

Той подчерта, че именно липсата на постоянство е характерен проблем за младите играчи, а при разпределителите това е ключов елемент за развитието им на високо ниво.

Константинов разкри и конкретните причини за раздялата, като посочи както договорните условия, така и по-широкия контекст около волейбола в Русия.

"Искахме да го задържим, но договорът беше за една година с опция – това беше условие от негова страна. Сегашната ситуация също влияе – няма евротурнири, първенството е малко встрани и това притеснява играчите“, обясни той.

Треньорът допълни, че средата в Русия и засиленото внимание към младия българин също са оказали влияние върху решението му да напусне.

"След като дойде и видя обстановката, може би му стана тесничко. Вниманието се насочи към него твърде бързо, а той остава донякъде изолиран от световния волейбол. Вероятно това е наклонило везните към решението му да продължи в Италия“, каза още Константинов.

В заключение българският специалист пожела успех на Николов, като подчерта, че пред него стои трудният, но обещаващ път към утвърждаване на най-високо ниво.

#ВК Локомотив Новосибирск # Пламен Константинов #симеон николов

