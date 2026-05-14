БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МОН увери: Матурите ще се проведат при пълна анонимност и...
Чете се за: 02:32 мин.
Премиерът Румен Радев: По никакъв начин държавата няма да...
Чете се за: 02:37 мин.
Конституционният съд обяви за противоконституционно...
Чете се за: 01:47 мин.
"Да открия това шоу е невероятна възможност":...
Чете се за: 02:30 мин.
Васил Терзиев връща доклада, с който се позволява...
Чете се за: 02:20 мин.
На първо четене: Депутатите приеха промените в Закона за...
Чете се за: 04:47 мин.
БНТ - първи избор за обективна информация по време на...
Чете се за: 03:35 мин.
Удар срещу имотната мафия: Столичната полиция задържа...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Алекс Николов реализира 13 точки за успеха на иранския Фулад Сирджан на четвъртфиналите на Азиатската Шампионска лига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

Фулад Сирджан победи индонезийския Джакарта Гаруда Джая с 3:0 на финалите в Понтианак (Индонезия). В събота иранският тим ще срещне японския ДжейТект Стингс.

алекс николов отбеляза точки класира кучине лубе чивитанова полуфинал италианското волейболно първенство
Слушай новината

Иранският Фулад Сирджан с българския национал Александър Николов в редиците си се наложи над индонезийския Джакарта Гаруда Джая с 3:0 (25:14, 25:12, 25:12) в четвъртфиналите на Шампионската лига, която се провежда в Понтианак (Индонезия). Така на полуфиналите в събота иранският тим ще срещне японския ДжейТект Стингс, който надигра тайландския Накхон Рачасима от Тайланд с 3:0 (25:20, 25:14, 25:18). В другия полуфинал се срещат Джакарта Бхаянгкара от Индонезия и Хюндай Скайуокърс от Република Корея.

Николов бе сред най-добрите за тима си, като завърши с 13 точки - 9 от атака (28,57% ефективност), три аса от сервис и една успешна блокада. От иранския тим по-голям актив направи само звездата на тима Пория Хосеин Ханзадех - 19 точки. Диагоналът бе съотборник на Алекс Николов в Чивитанова преди година.

Алекс Николов се присъедини към Фулад Сирджан за финалите на азиатската Шампионска лига, след като с неговият тим Кучине Лубе Чивитанова стана вицешампион на Италия, отстъпвайки във финала пред Перуджа с 0:3 загуби. По-големият от братята Николови ще изиграе турнира в Индонезия, който приключва на 17 май и ще се присъедини малко по-късно към подготовката на националния тим на България за Лигата на нациите.

#Алекс Николов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
1
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Трима депутати от "Прогресивна България" подадоха оставки
2
Трима депутати от "Прогресивна България" подадоха оставки
Удар срещу имотната мафия: Столичната полиция задържа най-известния измамник
3
Удар срещу имотната мафия: Столичната полиция задържа най-известния...
DARA излиза на сцената на "Евровизия" тази вечер във Виена
4
DARA излиза на сцената на "Евровизия" тази вечер във Виена
Назначени са 6 нови заместник-министри
5
Назначени са 6 нови заместник-министри
Успех, DARA! Bangaranga еуфорията завладява феновете на „Евровизия“
6
Успех, DARA! Bangaranga еуфорията завладява феновете на...

Най-четени

Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
1
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
2
Втора етапна победа за Пол Мание
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
3
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
4
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
5
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Български волейбол

Димитър Каров влиза в Залата на славата на БНТ
Димитър Каров влиза в Залата на славата на БНТ
Кристиан Титрийски се завърна в Левски Кристиан Титрийски се завърна в Левски
Чете се за: 01:17 мин.
Дамян Колев напусна Левски в посока Германия Дамян Колев напусна Левски в посока Германия
Чете се за: 03:52 мин.
Левски обяви първото си ново попълнение Левски обяви първото си ново попълнение
Чете се за: 00:55 мин.
Тодор Скримов, Гордан Люцканов и Лазар Бучков остават в Левски Тодор Скримов, Гордан Люцканов и Лазар Бучков остават в Левски
Чете се за: 01:00 мин.
Трикратният шампион с Левски Стоил Палев продължава кариерата си в Италия Трикратният шампион с Левски Стоил Палев продължава кариерата си в Италия
Чете се за: 04:00 мин.

Водещи новини

БНТ - първи избор за обективна информация по време на изборите
БНТ - първи избор за обективна информация по време на изборите
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Александър Пулев: Трябва да има справедливи цени на стоките от първа необходимост Александър Пулев: Трябва да има справедливи цени на стоките от първа необходимост
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Пищно посрещане за Тръмп в Пекин на фона на предупреждения за Тайван Пищно посрещане за Тръмп в Пекин на фона на предупреждения за Тайван
Чете се за: 04:00 мин.
По света
"Да открия това шоу е невероятна възможност": DARA излиза под №1 на втория полуфинал на "Евровизия" (ГАЛЕРИЯ) "Да открия това шоу е невероятна възможност": DARA излиза под №1 на втория полуфинал на "Евровизия" (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 02:30 мин.
Общество
Конституционният съд обяви за противоконституционно решението на...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
МОН увери: Матурите ще се проведат при пълна анонимност и сигурност
Чете се за: 02:32 мин.
Общество
Васил Терзиев връща доклада, с който се позволява строителството на...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Второкласници от 145-о училище „Симеон Радев“ посетиха БНТ
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ