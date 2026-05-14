Алекс Николов реализира 13 точки за успеха на иранския Фулад Сирджан на четвъртфиналите на Азиатската Шампионска лига

Иранският Фулад Сирджан с българския национал Александър Николов в редиците си се наложи над индонезийския Джакарта Гаруда Джая с 3:0 (25:14, 25:12, 25:12) в четвъртфиналите на Шампионската лига, която се провежда в Понтианак (Индонезия). Така на полуфиналите в събота иранският тим ще срещне японския ДжейТект Стингс, който надигра тайландския Накхон Рачасима от Тайланд с 3:0 (25:20, 25:14, 25:18). В другия полуфинал се срещат Джакарта Бхаянгкара от Индонезия и Хюндай Скайуокърс от Република Корея.

Николов бе сред най-добрите за тима си, като завърши с 13 точки - 9 от атака (28,57% ефективност), три аса от сервис и една успешна блокада. От иранския тим по-голям актив направи само звездата на тима Пория Хосеин Ханзадех - 19 точки. Диагоналът бе съотборник на Алекс Николов в Чивитанова преди година.



Алекс Николов се присъедини към Фулад Сирджан за финалите на азиатската Шампионска лига, след като с неговият тим Кучине Лубе Чивитанова стана вицешампион на Италия, отстъпвайки във финала пред Перуджа с 0:3 загуби. По-големият от братята Николови ще изиграе турнира в Индонезия, който приключва на 17 май и ще се присъедини малко по-късно към подготовката на националния тим на България за Лигата на нациите.