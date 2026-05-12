Тодор Скримов, Гордан Люцканов и Лазар Бучков остават в Левски

Tрима играчи, които бяха лидери в успешния шампионски сезон, продължават с волейболния Левски София, съобщиха от клуба.

"Гордан Люцканов - MVP на финала за Суперкупата с 24 точки срещу Локомотив Авиа с Матей Казийски в състава! Лазар Бучков - най-ефективен нападател на редовния сезон с 61% успеваемост в атака! Тодор Скримов - играч на публиката във финалите и 103 аса в първенството! Успех и през следващия сезон, момчета!", написаха от Левски.

Титулярният разпределител на Левски и национал Стоил Палев вече напусна "сините", като ще продължи кариерата си в италианския втородивизионен Есенс Хотелс Фано.

Швейцарският диагонал Юлиан Вайзиг също напусна тима, като Левски ще търси попълнение за тази позиция.