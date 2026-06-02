Промяната в регламента за "златния" гейм в европейските волейболни турнири е вече факт

Управителният съвет на Европейската конфедерация по волейбол (CEV) одобри промяната в правилото за т.нар. "златен" гейм, прилагано в елиминационната фаза на всички турнири, независимо от резултатите в отделните геймове.

Според тази разпоредба, решаващият гейм ще се играе винаги, когато двата отбора си разменят по една победа, независимо от крайния резултат на съответните срещи. Досега правилото беше в сила, когато имаше равенство в броя на точките.

"Нашата цел беше да защитим целостта на нашия спорт и да увеличим конкурентоспособността. Смятаме, че не е естествено отбор да загуби втория мач с 2:3 и все пак да спечели титлата или да продължи към следващия етап на състезанието. Също така е трудно да се обясни на феновете и медиите как един отбор може да спечели втория мач с 3:2, но да бъде елиминиран или да загуби титлата. Искахме да опростим системата, да я направим по-прозрачна и да гарантираме, че всеки мач и всяка точка са важни до самия край. Новият формат засилва конкурентоспособността, запазва цялостта на състезанието и гарантира, че резултатът остава нерешен до последната точка", заяви президентът на CEV Роко Сикирич.

С това се гарантира, че напрежението остава високо до самия край и ще помогне да се представи по-забавно шоу за феновете.