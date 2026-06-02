Промяната в регламента за "златния" гейм в европейските волейболни турнири е вече факт

Решаващият гейм ще се играе винаги, когато двата отбора си разменят по една победа, независимо от крайния резултат на съответните срещи.
Управителният съвет на Европейската конфедерация по волейбол (CEV) одобри промяната в правилото за т.нар. "златен" гейм, прилагано в елиминационната фаза на всички турнири, независимо от резултатите в отделните геймове.
Според тази разпоредба, решаващият гейм ще се играе винаги, когато двата отбора си разменят по една победа, независимо от крайния резултат на съответните срещи. Досега правилото беше в сила, когато имаше равенство в броя на точките.
"Нашата цел беше да защитим целостта на нашия спорт и да увеличим конкурентоспособността. Смятаме, че не е естествено отбор да загуби втория мач с 2:3 и все пак да спечели титлата или да продължи към следващия етап на състезанието. Също така е трудно да се обясни на феновете и медиите как един отбор може да спечели втория мач с 3:2, но да бъде елиминиран или да загуби титлата. Искахме да опростим системата, да я направим по-прозрачна и да гарантираме, че всеки мач и всяка точка са важни до самия край. Новият формат засилва конкурентоспособността, запазва цялостта на състезанието и гарантира, че резултатът остава нерешен до последната точка", заяви президентът на CEV Роко Сикирич.
С това се гарантира, че напрежението остава високо до самия край и ще помогне да се представи по-забавно шоу за феновете.