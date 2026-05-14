МОН увери: Матурите ще се проведат при пълна анонимност и сигурност

Министърът на образованието проф. Георги Вълчев представи новите заместник-министри Таня Панчева и Николай Витанов и увери, че системата е напълно подготвена за предстоящите матури на 20 и 22 май.
От МОН подчертаха, че въведените промени са единствено технически и няма риск за анонимността при оценяването на зрелостниците.
Първият задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература е на 20 май 2026 г., а вторият ДЗИ и държавният изпит за придобиване на професионална квалификация – на 22 май.
"Нека и учениците, и семействата бъдат спокойни", посочи проф. Вълчев.
Той представи новите зам.-министри на образованието.
„Д-р Таня Панчева – тя е с изключително добър експертен опит в системата на образованието. Надявам се с нейна помощ да усеем в следващите години да надградим, да създадем и нови политики, които да обогатят и да решат част от съществуващите проблеми“, каза той.
„Другият зам.-министър вече назначен е Николай Витанов. Ще разчитам и на неговата експертиза.“
Д-р Таня Панчева: "За нас най-важното е зрелостниците да бъдат спокойни и да покажат знанията си по най-добрия начин. Изпитите ще бъдат на 20 и на 22 май. Всички зрелостници трябва да се явят в 8,30 ч. в съответното училище. МОН е готово за провеждането на изпитите – огромен човешки ресурс ще бъде ангажиран. Промяната, която се предприема е чисто техническа. До сега е правена в НВО за 4-ти и 7-ми клас. Става въпрос за идентификационната бланка, която до този момент беше откъсвана от изпитната работа и беше поставяна в бяло листче. След като бъде проверена – тя се свързваше с QR код с работата на ученика. Към момента този процес технически е опростен. Идентификационната бланка няма да бъде откъсвана, тя е част от самата изпитна работа. Оценяванате на изпитната работа се извършва от двама независими оценители. Те не могат да видят идентификационната бланка на ученика, така че всички мерки за сигурност са взети и обществото трябва да бъде спокойно, че сме осигурили абсолютна анонимност на изпитните работи."