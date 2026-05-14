МОН увери: Матурите ще се проведат при пълна анонимност и сигурност

Министърът на образованието проф. Георги Вълчев представи новите заместник-министри Таня Панчева и Николай Витанов и увери, че системата е напълно подготвена за предстоящите матури на 20 и 22 май.

От МОН подчертаха, че въведените промени са единствено технически и няма риск за анонимността при оценяването на зрелостниците.

Първият задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература е на 20 май 2026 г., а вторият ДЗИ и държавният изпит за придобиване на професионална квалификация – на 22 май.

"Нека и учениците, и семействата бъдат спокойни", посочи проф. Вълчев.

Той представи новите зам.-министри на образованието.