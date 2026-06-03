Софийският университет е класиран сред първите 5,2% от 21 291 висши училища в света

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ се нарежда сред първите 5,2% от 21 291 висши училища в света на класацията Global 2000 за 2026 г., съобщават от Алма матер на сайта си. Подреждането е на базата на резултатите на консултантската организация Center for World University Rankings (CWUR), публикуваща най-големите академични класации на световните университети.

CWUR използва показатели за всичките четири ключови стълба, залегнали в методологията на класацията – образование, подготовката на студентите, преподавателски състав и научни изследвания, без да се разчита на анкети и подадени от университетите данни, отбелязват от СУ. За класацията под внимание се взимат показатели, свързани със студентите и преподавателите. а през тази година класира 21 291 университета според академичните им постижения.

В методологията си CWUR използва седем обективни индикатора, базирани на резултатите, групирани в четири области: образование - според академичния успех на възпитаниците на университета, измерен спрямо размера на висшето училище, реализация на възпитаниците - базирано на професионалния успех, измерен спрямо размера на университета; преподавателски състав - брой на преподавателите, получили най-високи академични отличия; научните изследвания и резултати - на базата на общия брой научни статии, висококачествени публикации, измерени с броя на научни статии, публикувани във водещи списания, влияние - според броя на научни статии, публикувани в силно влиятелни списания, цитиране според броя на високо цитирани научни статии, се казва в съобщението на СУ.

Организацията Center for World University Rankings предоставя съвети, стратегически анализи и консултантски услуги за правителства и университети за подобряване на образователните и изследователските резултати. Тя публикува авторитетни световни класации на университетите, известни с обективност и прозрачност, допълват от СУ.