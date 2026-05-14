Второкласници от 145-о училище "Симеон Радев" посетиха БНТ

Дарина Ангелова, стажант-репортер
Всичко от автора
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Второкласници от 145-о училище "Симеон Радев" посетиха БНТ
Ученици от 145-о Основно училище „Симеон Радев“ посетиха днес Българска национална телевизия. Второкласниците се срещнаха с водещите на сутрешния блок – Христина Христова и Симеон Иванов, както и с част от екипа на новините. Децата разгледаха Трето студио на телевизията и надникнаха зад кулисите на една от най-вълнуващите професии.

Първият досег с магията на телевизията остава незабравим спомен за цял живот – и точно това е целта на днешното посещение на малките ученици в Българска национална телевизия.

Христина Христова, водещ на "Денят започва" в БНТ: „Вие от кое училище бяхте?“

Деца: „145-оооо!“

Христина Христова, водещ на "Денят започва" в БНТ: „Кой клас?“

Деца: „Втори Д!“

Христина Христова, водещ на "Денят започва" в БНТ: „Отличници ли сте?“

Деца: „Даааа!“

Симеон Иванов, водещ на "Денят започва" в БНТ: „Да бе, да.“

Христина Христова, водещ на "Денят започва" в БНТ: „Има ли желаещи да станат журналисти?“

Деца: „Даааа!“

Ученици споделят:
„Аз искам да стана журналист, защото ми е интересно.“


„Тази работа е хубава и има много хора около теб.“


„Искам да съм на много екрани.“

Под светлината на прожекторите децата с голям ентусиазъм направиха своите първи стъпки пред камера. С помощта на водещите те се опитаха да влязат в тяхната роля.

Но не само за учениците срещата беше специална. За техния ръководител Далия Иванова, бивш колега в телевизията, този момент също беше емоционален.

Христина Христова, водещ на "Денят започва" в БНТ: „След колко години дойде отново в телевизията?“

Далия Иванова, класен ръководител: „Шест.“

Христина Христова, водещ на "Денят започва" в БНТ: „И как е?“

Далия Иванова, класен ръководител: „Ами отново настръхнах цялата, като влязох. Както обичам да казвам – телевизията е моята първа любов. Много обичах тази професия и още я обичам. Надявам се да успея да предам на децата тази любов към живота, към света, да се развиват, да знаят колко е важно да бъдеш грамотен, да знаят, че е важно да се учи.“

Христина Христова, водещ на "Денят започва" в БНТ: „Ние тук завършваме всичко с „Първи сме“.“

Деца: „Първи сме!“

