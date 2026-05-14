Парламентът обсъжда промени в Закона за съдебната власт - какво предвиждат те?

Парламентът обсъжда на първо четене промени в Закона за съдебната власт. Общо три проекта ще бъдат дискутирани – на „Прогресивна България“, на ДБ и на ПП.

Проектът на „Прогресивна България“ предвижда временно изпълняващите функциите главен прокурор и председател на ВКС да бъдат вече от квотата на Висшия съдебен съвет, а не както досега изборът на временно изпълняващите тези длъжности да бъде от страна на прокурорската и съдийската колегия.

Също така от „Прогресивна България“ предлагат министърът на правосъдието да може да оспорва решенията на Висшия съдебен съвет, като самото оспорване да спира тяхното действие.

От партията на Радев предлагат още лица, които през последните 7 години са били председатели на ВКС, главен прокурор или техни заместници, да не бъдат членове на Висшия съдебен съвет.

Опозицията пък предлага Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да не може да взема кадрови решения в съдебната система.

„Демократична България“ предлага от парламентарната квота за излъчване на членове на Висшия съдебен съвет да има така наречената гражданска квота и тя да бъде една трета.

ПП пък отправят предложение мандатът на изпълняващите функциите главен прокурор или председател на ВКС да не бъде безкраен, а да има мандатност.

