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БАБХ иззе 115 кг пилешко месо без документи на ГКПП „Капитан Андреево“

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БАБХ иззе 115 кг пилешко месо без документи на ГКПП „Капитан Андреево“
Снимка: БАБХ
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Пилешко месо с общо тегло 115 кг иззеха инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните на ГКПП „Капитан Андреево“. Проверката е извършена съвместно със служители на Агенция „Митници“.

В лек автомобил с българска регистрация, влизащ от Турция, са открити пликове с пилешко месо без документи. Конфискувани са и ще бъдат унищожени.

Контролът на Агенцията на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.

#Агенция „Митници“ # „Капитан Андреево“ #пилешко месо #БАБХ

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