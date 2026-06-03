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Предстои подписване на споразумение за реализиране на инвестиции в размер на 3,2 млрд. евро

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Предстои подписване на споразумение за реализиране на инвестиции в размер на 3,2 млрд. евро
Снимка: БТА
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Европейският финансов механизъм SAFE дава възможност да съчетаем модернизация на българската армия с укрепването на индустриалния и технологичния капацитет на страната, каза в Пловдив министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той беше сред официалните гости на откриването на 17-ото Международно изложение за отбранителни продукти и услуги "Хемус 2026“.

По думи на Стоянов в националния план по SAFE, приет през ноември 2025 г., са включени девет ключови проекта за развитието на българските въоръжени сили, а България вече е сред държавите с одобрени от Европейската комисия национални инвестиционни планове по програмата. Предстои подписване на споразумение за реализиране на инвестиции в размер на 3,2 млрд. евро, заяви министърът.

"Това ще даде възможност за ускорено придобиване на отбранителни способности и развитие на националната отбранителна индустрия чрез съвместни проекти и общи поръчки. Наш ангажимент е средствата по механизма да бъдат използвани прозрачно, ефективно и отговорно, така че да ускорят реализацията на ключови проекти в интерес на националната и съюзната сигурност", посочи още Димитър Стоянов.

Той допълни, че военната мобилност е сред ключовите елементи на европейската и евроатлантическата сигурност и е сред основните направления, по които министерството и партньорските институции работят активно. Страната ни участва активно в инициативите на Европейския съюз и НАТО за премахване на административни и инфраструктурни пречки пред военните превози и модернизиране на транспортната свързаност и изграждане на цифрови решения за ускорен обмен на информация, каза министърът.

#механизъм SAFE #изложение за отбрана #Димитър Стоянов

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