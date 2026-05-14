Васил Терзиев връща доклада, с който се позволява строителството на 22-етажен небостъргач в "Младост"

Кметът на София Васил Терзиев обяви, че ще върне доклада, с който се позволява строителството на 22-етажната сграда в столичния квартал "Младост". Във вторник се проведе голям протест, на който жители на „Младост“ настояха да не се строи небостъргачът.

От "Спаси София" призоваха кметът да върне доклада и той обяви, че ще го направи.

Имотът в село Лозен, където се съхраняват фигурите от Паметника на Съветската армия, вече е общински. Предложението за прехвърлянето на собствеността е на кмета Васил Терзиев. След приемането му Столичната община поема управлението на базата в село Лозен и демонтираните фигури, които към момента се намират на съхранение в нея.

Преди това пред общината се проведе протест с искане имотът да остане държавен, а паметникът да бъде възстановен.

Васил Терзиев, кмет на София: "Предстоят публични обсъждания, развитие на идейни проекти, за да имаме концепция какво да правим с това пространство, което е знаково, което е в центъра и което, надявам се, може да бъде нещо, което ни обединява, а не ни разединява като общество. И казах ви конкретния срок – до края на есента." Вили Лилков, общински съветник от "Синя София": "Точно тези непоследователни и половинчати действия на общината водят до създаване на впечатление у хората, че паметникът ще се върне отново и едва ли не ще се реставрира. Напротив." Евгени Белий, председател на Българския антифашистки съюз: "Проблемът е, че паметникът трябва да стане национален, тъй като е стопанисван от държавата и трябва да бъде възстановен от държавата, тъй като това е паметник преди всичко на антифашистката съпротива в България, национален паметник. Ние държим да се възстанови Паметникът на Съветската армия, тъй като това е паметник, свързан и с антифашистката съпротива в България, в която са загинали 9140 българи, 20 хиляди и 32 хиляди войници във втората фаза на Втората световна война. Държим паметникът да остане национален."

