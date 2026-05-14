Ключова визита в Китай: Тръмп и Си Дзинпин обсъдиха отношенията между двете страни

Партньори, а не съперници – този призив за взаимоотношенията между Китай и Съединените щати отправи китайският лидер Си Дзинпин по време на разговора с президента на Съединените щати Доналд Тръмп, който продължи близо два часа. Тръмп определи отношенията между Вашингтон и Пекин по-добри отвсякога.

С червен килим и топовни салюти Си Дзинпин посрещна Доналд Тръмп пред Голямата зала на народа на площад "Тянанмън". Президентите на Съединените щати и Китай се спряха за момент при ученици, които развяваха знаменца и цветя. По-късно Тръмп призна, че децата са му направили силно впечатление и описа церемонията по посрещането като чест, каквато рядко е виждал.

Официалната част започна с кратки изявления и размяна на любезности пред журналистите, които бяха допуснати само в началото на срещата с участието на разширените делегации на двете страни.

Си Дзинпин, президент на Китай: "Когато си сътрудничим, и двете страни печелят. Когато се конфронтираме, и двете страни страдат. Трябва да бъдем партньори, а не противници, да постигнем взаимен успех и общо благоденствие. Нека 2026-та стане историческа и знакова година за китайско-американските отношения, като продължи традициите от миналото и отвори нова глав"

Доналд Тръмп на няколко пъти нарече Си Дзинпин велик лидер и предрече светло бъдеще в двустранното сътрудничество.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Заедно ни очаква фантастично бъдеще. За мен е чест да бъда с вас. За мен е чест да съм ваш приятел, а отношенията между Китай и Съединените щати ще бъдат по-добри от всякога."

Доналд Тръмп не отговори дали ключовият въпрос за Тайван е бил коментиран по време на разговорите. Си Дзинпин предупреди, че островът, който Пекин смята за своя територия, може да тласне към конфликт двете страни и настоя за отлагане или намаляване на американските продажби на оръжие за Тайван. Опазването на мира и стабилността в Тайванския проток е най-големият общ интерес на Пекин и Вашингтон е заявил Си, цитиран от китайската телевизия.

Търговията, ситуацията в Близкия изток, Украйна и Корейския полуостров са били сред останалите теми в разговора, продължил по-дълго от очакваното. След края му китайският лидер проведе среща с американската бизнес делегация, която включва ръководителите на технологични гиганти. Си Дзинпин обеща Китай да отвори още по-широко вратата си за американския бизнес, добавяйки че американските компании са допринесли значително за растежа на Китай.

След разговорите в Голямата зала на народа Си и Тръмп разгледаха Храма на небето - религиозен комплекс от 15-и век в Пекин. В модерната история на Китай храмът е посрещал много известни личности, но Тръмп е едва вторият американски президент, който го посещава след Джералд Форд през 1975 г.