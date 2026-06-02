Силна буря рани 9 души в Япония

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Силна буря рани 9 души в Япония
Снимка: БТА/Архив
Силна тропическа буря, насочила се към Токио, рани девет души, остави почти 50 000 жилища без електричество и доведе до отменянето на стотици полети в Япония, предаде Франс прес.

Японската метеорологична агенция предупреди за високи вълни, възможни свлачища и наводнения, докато "Джангми" – първият тайфун за сезона, който удари архипелага – се придвижва на североизток, след като премина вчера над субтропичния остров Окинава.

Жителите на град Миядзаки на остров Кюшу, около 390 000 души, бяха призовани да се евакуират. В Окинава местните медии показаха кадри на поройни дъждове и силни ветрове, съборили 10-метрово дърво. Сутринта над 30 000 домакинства в префектура Кагошима и 17 000 в Окинава бяха без ток. Според правителствения говорител Минору Кихара бурята е ранила девет души в Окинава, като според японската телевизия травмите са причинени от падания и от предмети, носени от вятъра.

Кихара призова хората в рисковите райони да следят внимателно евакуационните съобщения и да напуснат домовете си навреме. Очаква се бурята да стигне до Токио утре, транспортните компании предупредиха за възможни затруднения. Авиокомпаниите АНА и "Джапан Еърлайнс" отмениха общо 600 полета.

Четирима души междувременно бяха ранени във Фукушима при нападение от мечка днес сутринта, съобщиха полицията и пожарната, цитирани от агенция Киодо. Около 6:30 ч. в пожарната e бил подаден сигнал от металургично предприятие, че мечка е нападнала двама служители – мъж на около 20 години и друг на около 60. Животното избягало в близък жилищен район, където нападнало жена на около 80 години в дома ѝ и мъж на около 60 в друга офис сграда. Всички пострадали са в болница и са в съзнание.

Мечката вероятно все още е в района, а полицията обмисля да обяви извънредна ситуация, която да позволи животното да бъде застреляно. Сигнали за забелязването му постъпват още от снощи.

