"И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова с коментар за БНТ..."
"Прогресивна България" предлага три бюджетни...
250 кг високорискова дрога и малък хеликоптер за...
Ръст на годишната инфлация отчита НСИ
Столичният ж.к. "Люлин" остава без топла вода...
Президентът Йотова: Приоритетите на Европа не трябва да...
"Мечката се опита да ме извади от автомобила":...
Юни започва с валежи и гръмотевични бури, летните...
Честит 1 юни! Празнуваме Деня на детето
Ерата, в която САЩ субсидираха отбраната на богатите държави, приключи, заяви Пийт Хегсет

Военният министър на Съединените щати Пийт Хегсет заяви, че Вашингтон ще има за приоритет "образцовите съюзници". Става дума за страни, които инвестират достатъчно в отбраната, поясни Хегсет. Той участва в международен форум за сигурността в Сингапур.

След като демонстрира добра физическа форма на борда на американски кораб край Сингапур, Пийт Хегсет се включи в годишния форум за сигурността в азиатско -тихоокеанския регион "Диалог Шангри Ла".

Пекин не изпрати свой представител на срещата.

Хегсет обаче увери, че взаимното уважение и комуникацията между Съединените щати и Китай са важни за поддържането на регионалния и световния мир. Той отправи предупреждение.

Пийт Хегсет, военен министър на САЩ:"Ерата, в която Съединените щати субсидираха отбраната на богатите държави, приключи. Имаме нужда от партньори, а не от протекторати."

Хегсет критикува европейските страни.

Пийт Хегсет, военен министър на САЩ: "Твърде дълго европейските съюзници на САЩ игнорираха учтиви молби за увеличаване на собствените си разходи за отбрана. Те най-накрая започват да наваксват. В момент, когато европейските столици отвориха границите си и отслабиха армиите си, можете да имате каквито правила искате. Но ако не можете да ги подкрепите с реална сила, те не струват и хартията, на която са написани. Европа и НАТО трябва да вземат някои големи решения, но за това ще научите скоро."

В същото време стана ясно, че Съединените щати, Великобритания и Австралия работят съвместно за разработване на безпилотни подводни апарати като част от тристранния си отбранителен пакт АУКУС.

