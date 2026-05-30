Съединените щати, Великобритания и Австралия ще разработват съвместно подводни дронове.

Технологията ще се използва за защита на подводни кабели и газопроводни тръби, както и за разузнаване в рамките на военния съюз на трите държави – АУКУС. Това заявиха министрите на отбраната от кулоарите на "Диалога Шангри-Ла" в Сингапур.

Доставките на безпилотните подводни апарати ще започнат през 2027 година.

Тристранният военен съюз между Вашингтон, Лондон и Канбера беше създаден през 2021 година и съдейства за разработката на ядрени подводници и обмен на военна експертиза.

Обявяването на морските дронове идва месец след като британския министър на отбраната Джон Хийли обвини Москва в операции срещу подводна инфраструктура в крайбрежните води на Обединеното кралство. Русия отрече обвиненията. В края на миналата година Великобритания и Норвегия подписаха пакт за противодействие на руски подводници в Северния Атлантически океан.