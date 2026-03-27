Циклон прекъсна работата в заводи за втечнен газ в Австралия

Нов удар по световните енергийни доставки. В Австралия циклонът "Нарел" предизвика прекъсване на работата в два завода, които осигуряват 8% от световния втечнен газ.

На места скоростта на вятъра е надхвърляла 260 километра в час. Заради лошото време добивът е бил спрян, а работниците от платформите са били евакуирани. Австралия е от големите износители на втечнен газ. Циклонът се насочва към сушата, независимо от съобщенията, че силата му намалява, скоростта на вятъра все още е около 200 километра в час.