Нови мерки в Благоевградско срещу шап и шарка по животните заради огнища в Гърция

Допълнителни мерки срещу разпространението на болестите шап и шарка по овцете и козите бяха въведени след заседание на Областната епизоотична комисия в Благоевград. Те се въвеждат заради високия брой заразени животни в съседна Гърция. В какво се изразяват новите мерки и каква е ситуацията с болестите от категория "А"?

Николай Куколев - областен управител на Благоевград: "В момента ситуацията в Благоевградска област е като цяло спокойна. Няма за момента регистрирани огнища на зараза за тези две болести, които предизвикват тези засилени мерки, защото има информация за разрастване на огнищата в съседна Гърция. И по тази причина се наложи засилване на мерките за действие при такива ситуации. Областната епизоотична комисия първата и основна цел беше по инициатива на Българската агенция за безопасност на храните беше да осъществи тази координация между всички държавни институции и техните регионални звена, които имат отношение към взимането на тези мерки. Присъстваха представители на изпълнителната агенция "Автомобилна администрация", както и на всички останали служби, които трябва да помагат в контрола върху потока животни, които евентуално биха могли да дойдат от Гърция. Основните мерки са насочени преди всичко към контрола на границата, всички влизащи транспортни средства с животни. Забранени се, разбира се, всички пазари на животни в момента, докато не отпадне рискът за нашата страна."

Д-р Димитър Малиновски - началник-отдел “Здравеопазване на животните”, ОДБХ Благоевград: "Обстановката в Гърция е усложнена още от миналата година. Тази година има нови над 100 огнища, регистрирани във вътрешността на Гърция на болестта шарка по дребните преживни животни. Около 50 огнища има регистрирани на остров Лесбос и на остров Кипър на болестта шап. И предвид това сме взели сериозни мерки и сме насочили основно усилията си върху това да не се допусне нерегламентирано придвижване на животни от Република Гърция към България. Работиме в тясно сътрудничество с Регионална дирекция "Гранична полиция". Извършват се ежедневни непрекъснати проверки за такъв транспорт на животни. До сега не сме констатирали такива нарушения. Трябва да се отбележи, че всякакъв вид придвижване на дребни преживни от Република Гърция е напълно забранен. Едри преживни могат евентуално да се придвижват от определени места, които не са в ограничителни зони със съответните документи и здравни гаранции, които следва да бъдат дадени от гръцка страна."