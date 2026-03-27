Рубио се включва в срещата на Г-7 във Франция

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че е в интерес на страните от Г-7 да помогнат за отваряне на Ормузкия проток. Той повтори разочарованието на Вашингтон от съюзниците си.

Рубио ще се присъедини днес към срещата на външните министри от Г-7, която се провежда във Франция. Това е първото пътуване на американския държавен секретар в чужбина, след като САЩ и Израел атакуваха Иран.

Германия, Канада, Великобритания, Франция, Италия и Япония изразиха надежда днес да бъде намерено дипломатическо решение за кризата в Близкия изток. Рубио обаче заяви, че американските съюзници трябва да бъдат „благодарни“ на президента Доналд Тръмп за предприемането на тази военна операция, съвместно с Израел.