Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че е било "в интерес" на страните от Г-7 да помогнат за отваряне на Ормузкия проток.



На път за среща на външните министри от голямата седморка той намекна за разочарованието на Вашингтон от неговите съюзници. Рубио, който пропусна първия ден от форума във Франция, съобщи за "напредък" в преговорите с Иран, но не влезе в подробности. Според него Русия е ангажирана по-скоро с войната в Украйна, отколкото с евентуална помощ за Иран.

Външните министри от Г-7 ще обсъдят възстановяването на защитния щит на ядрената централа в Чернобил, оценявано на 500 милиона евро, съобщи френският домакин Жан-Ноел Баро. През февруари миналата година руски дрон проби металната конструкция, изградена, за да защитава първия саркофаг още от съветско време.