Два златни медала за България в първия ден от турнира "Дан Колов - Никола Петров"

Два златни и четири бронзови медала спечелиха българските състезатели в първия ден на 63-тото издание на международния турнир по борба "Дан Колов - Никола Петров", който се провежда в зала "Колодрома" в Пловдив. Надпреварата ще продължи до събота.

Титли спечелиха Светослав Николов в категория до 82 кг. класически стил, както и Ахмед Батаев в категория до 92 кг. при свободния.

При класиците шампион стана Светослав Николов, който на финала при 82-килограмовите преодоля Володимир Яковлев от Украйна – 3:1. Преди това Николов стартира с успех срещу друг украинец - Микита Политаев с 6:1, а на полуфинала взе победа срещу бронзовия медалист от световни и европейски първенства Айк Мнацаканян - 3:2.

Сребро при класиците взе Божидар Лазаров (63) след загуба от Енес Башар от Турция с 0:9.

От българските представители в класическия стил с бронз в първия ден на турнира се окичиха още Стефан Григоров (55 кг), Християн Иванов и Кристин Петров при 63-килограмовите, както и Петър Горняшки (72).

Батаев бе над всички при 92-килограмовите на свободния стил, след като на финала се наложи и над турчина Фатих Алтънбаш с 5:2. Преди това европейският шампион от 2022-а година постигна още три победи – над Станислав Дамяновски (България) с 10:0, над Сюлейман Карадениз (Турция) с 3:1, а на полуфинала преодоля и Мохамед Алиев от Украйна с 9:3.

В свободния стил бронз взеха още Стилиян Илиев (61) и Енгин Исмаил (79).

При жените Виктория Бойнова също взе бронзово отличие в категория до 59 кг.

"И друг път е имало много участници, но имаше един момент, когато турнирът се правеше на неподходящи дати и се засичаше с други големи турнири. Сега се съобразихме и може би това допринесе да има толкова много хора. По този начин си правим проверка за европейското първенство", коментира председателят на Българската федерация по борба Станка Златева.

Близо година по-късно отново за България ще се борят олимпийският шампион Семен Новиков и европейският първенец Кирил Милов. На тепиха в Пловдив ще излязат и водещите български състезателки при жените - Биляна Дудова и Юлияна Янева.

Вижте подробности по темата във видеото.