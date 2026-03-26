Ден на Тракия: 113 години от превземането на Одринската крепост

Християна Димитрова от Християна Димитрова
Снимка: БТА
На днешния ден отдаваме почит към подвига на българските воини, загинали при Одрин по време на Балканската война. Денят на Тракия се чества официално от 2006 година насам. С патриотични песни и тържествени слова беше отбелязан в столицата.

Със заупокойна молитва в храм "Свети Николай Софийски Нови" започнаха честванията за Деня на Тракия. Преди 113 години българските войски покоряват считаната тогава за непревземаема Одринска крепост и така слагат край на Балканската война. С минута мълчание беше почетена паметта на загиналите българи, дали живота си за свободата на България.

Красимир Премянов - председател на Съюза на тракийските дружества: "Това поколение е завещало на днешното поколение да не пази себе си, а да отдава всичко, за да бъде България силна, просперираща и достойна държава."

Под звуците на химна учители, ученици, граждани и общественици поднесоха венци и цветя пред паметника на Одринската епопея.

Марчела Ангелова - учител: "Трябва да помним саможертвата на тези хора, които са пожертвали спокойствие, живот, семейства и са отдали всичко за една кауза, която са смятали за свещена."

Организатори на събитието са Съюзът на тракийските дружества в България, Тракийският научен институт, Столичната община и Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва.

#Одринска крепост #Съюз на тракийските дружества #чествания

