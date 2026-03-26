Ден на Тракия: 113 години от превземането на Одринската крепост

На днешния ден отдаваме почит към подвига на българските воини, загинали при Одрин по време на Балканската война. Денят на Тракия се чества официално от 2006 година насам. С патриотични песни и тържествени слова беше отбелязан в столицата.

Със заупокойна молитва в храм "Свети Николай Софийски Нови" започнаха честванията за Деня на Тракия. Преди 113 години българските войски покоряват считаната тогава за непревземаема Одринска крепост и така слагат край на Балканската война. С минута мълчание беше почетена паметта на загиналите българи, дали живота си за свободата на България.

Красимир Премянов - председател на Съюза на тракийските дружества: "Това поколение е завещало на днешното поколение да не пази себе си, а да отдава всичко, за да бъде България силна, просперираща и достойна държава."

Под звуците на химна учители, ученици, граждани и общественици поднесоха венци и цветя пред паметника на Одринската епопея.

Марчела Ангелова - учител: "Трябва да помним саможертвата на тези хора, които са пожертвали спокойствие, живот, семейства и са отдали всичко за една кауза, която са смятали за свещена."

Организатори на събитието са Съюзът на тракийските дружества в България, Тракийският научен институт, Столичната община и Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва.