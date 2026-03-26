Какво ще правят учениците на 20 април - присъствен, но неучебен?

Как да бъде отбелязан 20 април след решението денят да бъде неучебен, но присъствен за учениците?

Според образователното министерство всяко училище само трябва да предложи как ще отбележи 150-ата годишнина от Априлското въстание.

Как родителите и учителите приемат идеята?

Станислава е родител на седмокласник. Казва, че редовно говорят за важните дати в българската история.

Станислава Величкова - родител: "Тя вече е била в Копривщица, била е на моста на първата пушка и това беше началото на такъв разговор у нас, точно за това говорим как едни обикновени на пръв поглед хора са направили нещо необикновено и как Априлското въстание е поставило началото на това, което сме днес."

Столичното 119-о училище е организирало различни дейности около отбелязването на съдбовната дата.

Диян Стаматов - директор на 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов“, София: "Ще имаме еднодневни екскурзии, ще имаме викторина, един клас ще отидат на екскурзия до Копривщица, друг до Панагюрище, основно на патриотични места."

Габриела Николва - класен ръководител в 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов“, София: "Ще заведа моите ученици в Националния военноисторически музей, те там ще видят експозиция, униформи, знамена. Това ще отвори техните очи, най-вече знанията за историята."

В ресорното министерство вече се приемат предложения от ръководствата на училищата за празничното отбелязване на годишнината от Априлското въстание.

Сергей Игнатов - служебен министър на образованието (25. 03. 2026 г.): "В училищата тази година ще бъде посветена не просто на Априлското въстание, а на българския героизъм."

До 31 март училищата могат да изпращат предложенията си в образователното министерство.

