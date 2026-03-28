ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Пътуване за никъде: Как войната промени въздушното пространство?

Биляна Бонева от Биляна Бонева
За 4 седмици война в Близкия изток почти 33 000 полети са били отменени, а засегнатите пътници са милиони. Военните действия стесниха въздушните коридори и удължиха маршрутите. Възроди се феноменът, който се появи през пандемията: "полети за никъде", когато самолети не успяват да стигнат крайната дестинация и се връщат обратно. В такава ситуация се оказаха пътници от Лондон за Дубай. Защо ситуацията е критична за Европа и кои са възможните за европейците въздушни коридори?

След 11 часа и половина полет и 9100 километра в небето, вместо от дубайско слънце, задрямалите пътници от полет ЕК10 били събудени от лондонски пейзажи. На 16 март те тръгнали от летище "Гетуик" в Лондон, но над Египет самолетът направил обратен завой и се върнал в британската столица. В същия ден, заради временно затваряне на летището в Дубай, е имало още 22 "полета за никъде".

Доминик Сипински, главен редактор "CH-Aviation": "Авиокомпаниите са принудени да летят по маршрути, които са по-дълги, по-скъпи и в крайна сметка също претоварени."

След 11 часа във въздуха полет от Париж за Дубай завърши във френската столица. Полети от Ню Йорк, Токио и Москва бяха пренасочени към Кайро, Карачи и Исламабад. Пътници от Шанхай успяха да стигнат Дубай, но след 20-часова одисея, със спирка в Бангладеш.

Доминик Сипински, главен редактор "CH-Aviation": "В този момент системата е близо до точката на пречупване. Ако още някое въздушно пространство бъде затворено или ограничено, натоварването ще е огромно, защото няма алтернативи."

Заради войните в Украйна и Иран възможностите за стигане от Европа до Азия по въздух рязко намаляха. Въздушният коридор над Турция, Грузия и Азербайджан вече е основен маршрут. Но заради навлизането на ирански дронове в азербайджанското въздушно пространство, на места коридорът е широк едва 80 километра. Другият маршрут минава през Турция, Египет и Саудитска Арабия.

Доминик Сипински, главен редактор "CH-Aviation": "Натоварването на въздушното пространство се превръща в реален проблем както по северния маршрут през Кавказ и Централна Азия, така и по южния маршрут през Саудитска Арабия. Саудитска Арабия има затруднения с капацитета на въздушното си пространство, тъй като значителна част е запазена за военни операции. Кавказките страни обаче са малки, което ограничава възможностите за алтернативни маршрути. Повечето самолети вече летят по еднакви въздушни коридори, което предизвиква задръствания."

Засега за Европа най-лошият сценарий остава - въздушното пространство на Азербайджан да затвори заради иранската заплаха. Тогава нашият континент може да се окаже почти напълно откъснат от Азия. Поне по въздух.

#въздушното пространство #промени в маршрутите #войната в Близкия изток #авиация #промени

