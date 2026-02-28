Министерството на туризма следи обстановката в Близкия изток и е в контакт с туроператорите

Министерството на туризма следи с повишено внимание развитието на обстановката в региона на Близкия изток и поддържа постоянен контакт с туроператорите, които оперират в засегнатите направления, съобщиха от пресцентъра на институцията.

"В непрекъсната координация сме и с българските дипломатически и консулски представителства на място."

В тази връзка Министерството на туризма изиска от туроператорите в максимално кратък срок актуална информация относно организираните пътувания, туристическите групи и индивидуалните клиенти, които към момента се намират в засегнатите държави, планираните отпътувания в следващите дни, както и предприетите от тях мерки за гарантиране сигурността на пътуващите.

Министерството на външните работи продължава да следи внимателно ситуацията, като приканва намиращите се в региона сънародници да поддържат контакт с българските дипломатически и консулски представителства и да се регистрират в рубриката „Пътувам за, използвайки бутона „Пътувам за“ в горния десен ъгъл на следната уебстраница: https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo.

Външно министерство не препоръчва пътувания до държави в региона предвид динамичната и непредвидима обстановка. Към Министерството на външните работи е сформиран кризисен щаб, който следи развитието на ситуацията.