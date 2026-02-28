БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
МВнР предупреди българските граждани незабавно да...
Чете се за: 00:52 мин.
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за...
Чете се за: 04:22 мин.
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след...
Чете се за: 01:35 мин.
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.

ИЗВЪНРЕДНО
САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

Министерството на туризма следи обстановката в Близкия изток и е в контакт с туроператорите

Чете се за: 01:32 мин.
По света
Министерството на туризма следи обстановката в Близкия изток и е в контакт с туроператорите
Снимка: илюстративна
Министерството на туризма следи с повишено внимание развитието на обстановката в региона на Близкия изток и поддържа постоянен контакт с туроператорите, които оперират в засегнатите направления, съобщиха от пресцентъра на институцията.

"В непрекъсната координация сме и с българските дипломатически и консулски представителства на място."

В тази връзка Министерството на туризма изиска от туроператорите в максимално кратък срок актуална информация относно организираните пътувания, туристическите групи и индивидуалните клиенти, които към момента се намират в засегнатите държави, планираните отпътувания в следващите дни, както и предприетите от тях мерки за гарантиране сигурността на пътуващите.

Министерството на външните работи продължава да следи внимателно ситуацията, като приканва намиращите се в региона сънародници да поддържат контакт с българските дипломатически и консулски представителства и да се регистрират в рубриката „Пътувам за, използвайки бутона „Пътувам за“ в горния десен ъгъл на следната уебстраница: https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo.

Външно министерство не препоръчва пътувания до държави в региона предвид динамичната и непредвидима обстановка. Към Министерството на външните работи е сформиран кризисен щаб, който следи развитието на ситуацията.

#удари срещу Иран #САЩ #Близък изток #Иран #Министерство на туризма

