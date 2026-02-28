БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
МВнР предупреди българските граждани незабавно да...
Чете се за: 00:52 мин.
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за...
Чете се за: 04:22 мин.
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след...
Чете се за: 01:35 мин.
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.

САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

Мохамед Халаф: Прокситата на Иран очакват какво ще каже аятолах Хаменей

Чете се за: 02:32 мин.
По света
Снимка: АП/БТА
Лидерите на ЕК Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антониу Коща предупредиха, че ядрената безопасност в региона е от критично значение. Те направиха съвместно изявление по повод ударите на Израел и САЩ срещу Иран и ответния удар на Техеран. Те призоваха за защита на цивилното население и максимална сдържаност.

Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев критикува президента Доналд Тръмп. Според него преговорите са били само прикритие и не се знае цитирам „кой ще има повече търпение да изчака безславния край на своя враг“. Ще победят ли САЩ Иран?

Според журналиста Мохамед Халаф Прокситата на Иран очакват какво ще каже аятолах Али Хаменей.

"Тази операция започна още след 7 октомври 2023 г. и мина по план - от Газа, отива в Хизбула, Ливан, после свалянето на режима на Башар Асад, после укротяването на хутите в Йемен и в Ирак, прокситана Иран. Сега отиваме от там до Венецуела, свалихме режима там, защото това е един съюз - световна ос срещу Запада, в която се събират сунитския политически ислям, шиитския политически ислям, радикалната левица в Латинска Америка. В момента сме накрая, където се намира важният възел, който организира всичко това - това е Аятолах Хаменей, режимът му. Операцията цели ликвидация на източниците на напрежение, конфликти в регионите на Близкия изток и задния двор на САЩ и изолирането на Русия и Китай от тези два региона.
Хутите казаха, че ще блокират международното плаване, не казаха, че ще атакуват Израел. Според мен те чакат заповед от Иран - всичките проксита все още мълчат, но това е в очакване на това какво ще каже Аятолах Хаменея, защото след малко ще бъде произнесена неговата реч."

Вижте целия разговор във видеото

