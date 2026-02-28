БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
МВнР предупреди българските граждани незабавно да...
Чете се за: 00:52 мин.
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за...
Чете се за: 04:22 мин.
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след...
Чете се за: 01:35 мин.
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.

САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

Радослав Янков завърши девети в паралелния слалом в Криница

Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Българинът отпадна на осминафиналите.

Радослав Янков
Снимка: БГНЕС
Българският сноубордист Радослав Янков отпадна на осминафиналите в паралелния гигантски слалом в Криница (Полша), старт от Световната купа по алпийски сноуборд.

Янков преодоля квалификациите, но в първата фаза на елиминациите загуби срещу швейцареца Дарио Кавицел с 0.16 секунди разлика и остана девети в крайното класиране.

Другите двама български представители при мъжете - бронзовият медалист в паралелния гигантски слалом от Зимните олимпийски игри Тервел Замфиров и Александър Кръшняк отпаднаха в квалификациите.

Победител в състезанието стана италианецът Маурицио Бормолини, който в големия финал спечели срещу корееца Санхо Ли. В спора за бронза словенецът Тим Мастнак надделя над канадеца Арно Годе.

При жените първа е японката Цубаки Мики, която във финала се наложи над чехкинята Зузана Мадерова и записа трета победа за сезона.

Десетата от Олимпиадата в Милано/Кортина Малена Замфирова отпадна в квалификациите.

Лидер в генералното подреждане за Световната купа при мъжете е италианецът Маурицио Бормолини с 620 точки, докато с най-предно класиране от българите е Радослав Янков - 12-и с 272 точки. Тервел Замфиров има 248 точки на 15-та позиция, а Александър Кръшняк е 26-и със 113 точки.

При дамите Цубаки Мики е начело с начело с 680 точки. Малена Замфирова заема 10-о място с 272 точки.

Утре ще се проведе още един старт в паралелния гигантски слалом в Криница.

#Световна купа по сноуборд в Криница 2026 #Радослав Янков

ТОП 24

Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
БНТ 3 ще излъчи пряко стартовете от Световната купа по сноуборд в Криница БНТ 3 ще излъчи пряко стартовете от Световната купа по сноуборд в Криница
Чете се за: 00:45 мин.
Очаквайте Георги Иванов, Джанлоренцо Бленджини и Лора Христова в "Арена спорт" Очаквайте Георги Иванов, Джанлоренцо Бленджини и Лора Христова в "Арена спорт"
Чете се за: 00:37 мин.
Алберт Попов: Витоша трябва да бъде достъпна за всички, никъде по света не съм виждал такъв погром Алберт Попов: Витоша трябва да бъде достъпна за всички, никъде по света не съм виждал такъв погром
Чете се за: 01:45 мин.
Хокеистите на САЩ бяха посрещнати като герои след историческата си олимпийска титла Хокеистите на САЩ бяха посрещнати като герои след историческата си олимпийска титла
Чете се за: 00:45 мин.
Бъдещето на Витоша и условията за практикуване на зимни спортове отново на дневен ред Бъдещето на Витоша и условията за практикуване на зимни спортове отново на дневен ред
Чете се за: 04:22 мин.

Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Чете се за: 08:57 мин.
По света
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за България, страната ни не е част от конфликта
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
МВнР предупреди българските граждани незабавно да напуснат Близкия изток
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Президентът Йотова: Опасността от ескалация на конфликта е голяма и засяга целия регион на Близкия изток
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Националният авиопревозвач отмени всички полети от и до Тел Авив...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Мохамед Халаф: Прокситата на Иран очакват какво ще каже аятолах...
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Тази вечер избираме песента, която DARA ще изпълни на...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
СДВР отбеляза Тодоровден с майсторска езда на конния ескадрон
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
