САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

Българка в Катар: Предупредиха ни да не излизаме от домовете си

Елиана Димитрова
Всичко от автора
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Запази
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Българите, които живеят в Катар, са притеснени от атаките на Иран, предупредени са от българското правителство да не излизат от домовете си и се надяват кризата скоро да се разреши. Това каза за БНТ нашата сънародничка Йорданка Димитрова, която живее в Доха.

Йорданка Димитрова, Доха, Катар: " Днес Катар са успели да овладеят всичките ракети, които са били насочени към нас и те са разбити във въздуха т.е. няма нищо паднало на сушата, за разлика от другите държави. Разбира се, има тревожност и безпокойство. Между нас и Иран е единствено Персийският залив, тоест за тях е много лесно да акатуват към нас. Получихме от българското посолство тук в Доха съобщение още от вчера да бъдем предпаздливи и да не излизаме на обществени места, днес и от правителството сигнализираха на всички телефони - всеки да си остане по домовете. Това, което виждам от прозореца, е, че няма движение по пътищата и по улиците. Въздушният път е затворен, авиокомпаниите отменят полетите си, така че не знам как би могла да се случи евакуация и се надявам, че нещата ще се разрешат и няма да се стига до там."

#удари срещу Иран #българка #Катар #криза

