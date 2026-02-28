МВнР предупреди българските граждани незабавно да напуснат Близкия изток

Предвид ескалиращите военни действия в региона на Близкия изток, нивото на риск за всички държави от региона и Иран към момента е на ниво 5, свързано с предупреждение за преустановяване на всякакви пътувания и незабавно напускане на страната, съобщиха от Министерство на външните работи (МВнР) на сайта си. Това са държавите Иран, Израел, Ливан, Йордания, Кувейт, Бахрейн, Катар, Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия и Палестина.

От Ситуационния център на външното министерство приканват намиращите се в региона български граждани да се регистрират в рубриката „Пътувам за, използвайки бутона „Пътувам за“ в горния десен ъгъл на уебстраницата на МВнР.