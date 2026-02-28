БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за...
Чете се за: 04:22 мин.
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след...
Чете се за: 01:35 мин.
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.

ИЗВЪНРЕДНО
САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

МВнР предупреди българските граждани незабавно да напуснат Близкия изток

Чете се за: 00:52 мин.
По света
МВнР предупреди българските граждани незабавно да напуснат Близкия изток
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Предвид ескалиращите военни действия в региона на Близкия изток, нивото на риск за всички държави от региона и Иран към момента е на ниво 5, свързано с предупреждение за преустановяване на всякакви пътувания и незабавно напускане на страната, съобщиха от Министерство на външните работи (МВнР) на сайта си. Това са държавите Иран, Израел, Ливан, Йордания, Кувейт, Бахрейн, Катар, Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия и Палестина.

От Ситуационния център на външното министерство приканват намиращите се в региона български граждани да се регистрират в рубриката „Пътувам за, използвайки бутона „Пътувам за“ в горния десен ъгъл на уебстраницата на МВнР.

#предупреждение #български граждани #Близък изток #МВнР

Българка в Катар след ударите в Близкия изток: Предупредиха ни да не излизаме от домовете си
Българка в Катар след ударите в Близкия изток: Предупредиха ни да не излизаме от домовете си
Националният авиопревозвач отмени всички полети от и до Тел Авив заради напрежението в Близкия изток Националният авиопревозвач отмени всички полети от и до Тел Авив заради напрежението в Близкия изток
Чете се за: 00:37 мин.
Георг Георгиев: Ескалацията на напрежението в Близкия изток е тревожен сигнал Георг Георгиев: Ескалацията на напрежението в Близкия изток е тревожен сигнал
Чете се за: 00:32 мин.
МВнР: Наш основен приоритет е сигурността на българските граждани МВнР: Наш основен приоритет е сигурността на българските граждани
Чете се за: 01:32 мин.
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
24959
Чете се за: 08:57 мин.
Елена Поптодорова: Ситуацията е динамична и се променя в рамките на минути Елена Поптодорова: Ситуацията е динамична и се променя в рамките на минути
Чете се за: 02:10 мин.

Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за България, страната ни не е част от конфликта
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за България,...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Чете се за: 08:57 мин.
По света
Националният авиопревозвач отмени всички полети от и до Тел Авив заради напрежението в Близкия изток Националният авиопревозвач отмени всички полети от и до Тел Авив заради напрежението в Близкия изток
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
МВнР предупреди българските граждани незабавно да напуснат Близкия изток МВнР предупреди българските граждани незабавно да напуснат Близкия изток
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след удара...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Тази вечер избираме песента, която DARA ще изпълни на...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
