Запрянов: Няма директна военна опасност за България след...
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари

Тоня Димитрова
По света
Снимка: БТА
След серия превантивни удари на Израел и Съединените щати по обекти в Иран, Техеран отвърна с две вълни балистични ракети срещу Израел.

Сутринта - в 08.30 бяха нанесени първите удари. Първо имаше съобщение на израелското министерство на отбраната, което съобщи, че нанася превантивен удар. Минути по-късно и в 8-минутно изявление американския президент Доналд Тръмп потвърди, че САЩ са предприели мащабна операция срещу Иран. Поразени са цели в поне в пет града. Чуват се експлозии в Техеран, Натанз, Ком, Керманшах и Исфахан.

Поразен е комплексът на Министерството на разузнаването. Експлозии са чути и в комплекса, където е резиденцията на върховния водач на Иран, Аятолах Хаменей. Поразена е и ядрената централа „Бушер“. Знаем, че Хаменей е извън Техеран, отведен на безопасно място. Съобщава се, че президентът Пезешкян също е в добро здраве и не е поразен. И Израел, и Съединените щати имат различни имена на операциите. Израелската операция е „Лъвски рев“, американската – „Епична ярост“.

Последва затваряне на въздушното пространство в Израел, в Иран и в Ирак. Множество авиолинии отклоняват полетите си. В Израел са затворени всички училища. Хората няма да са на работа до 20:00 часа. Американците и израелците казват, че ударите ще продължат поне няколко дни, за което говори и времето, до което децата няма да ходят на училище.

Иран вече отвърна. На две вълни бяха изстреляни балистични ракети срещу Израел. Втората вълна беше буквално преди минути. Не е най-ясно още какви цели са поразени.

Може би е важно да кажем какво ни казаха Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху, който също направи обръщение към нацията. Това, което разбираме от техните изказвания, е, че тази война е далеч по-различна от това, което видяхме през лятото на миналата година – 12-дневната война. Доста по-мащабна, доста по-широкообхватна като цели, които се поразяват.

Доналд Тръмп говори за сваляне на режима и призовава иранците да вземат нещата в свои ръце. „Правителството е във ваши ръце,“ казва той. Предупреждава също така за балистичните ракети и отбелязва, че целта е да се ликвидират ракетните способности на Иран. Знаете, Иран има най-широкообхватната балистична програма в региона – 3000 ракети с голям обсег, който обхваща целия регион, дори достига до Европа. Самият Тръмп в 8-минутното си изказване също посочи, че ракетите могат да достигнат Европа.

Същото беше посочено и от Бенямин Нетаняху – смяна на режима и ликвидиране на балистичната програма. До сега се говореше само за ядрената програма в преговорите. Три кръга преговори бяха проведени между Съединените щати и Иран, но трите кръга с думите на Доналд Тръмп не са произвели резултат.

Вижте повече във видеото.

