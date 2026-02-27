Раздаването на хранителните помощи за най-бедните започва през следващата седмица

Раздаването на хранителните помощи по Европейския социален фонд плюс за най-бедните ще започне още през следващата седмица. Това съобщи във Варна служебният социален министър Хасан Адемов, който се срещна с представители на социалните служби от Североизточния район.

Пакетите от 11 продукта от първа необходимост ще достигнат до уязвимите групи до средата на март. Помощите ще се раздават от Българския червен кръст. Хасан Адемов заяви, че първоначално идеята е била хранителните продукти да бъдат получени след предстоящите предсрочни избори, но е взето решение това да се случи по-рано.