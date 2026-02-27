БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Раздаването на хранителните помощи за най-бедните започва през следващата седмица

от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
У нас
Снимка: БТА
Раздаването на хранителните помощи по Европейския социален фонд плюс за най-бедните ще започне още през следващата седмица. Това съобщи във Варна служебният социален министър Хасан Адемов, който се срещна с представители на социалните служби от Североизточния район.

Пакетите от 11 продукта от първа необходимост ще достигнат до уязвимите групи до средата на март. Помощите ще се раздават от Българския червен кръст. Хасан Адемов заяви, че първоначално идеята е била хранителните продукти да бъдат получени след предстоящите предсрочни избори, но е взето решение това да се случи по-рано.

Хасан Адемов, служебен министър на труда и социалната политика: "Тук възниква най-сериозният въпрос дали политическите партии няма да си позволят изкушението чрез местната власт да се опитат да партизират тази подкрепа. Затова са тези срещи да инструктираме нашите структури... социалните служби да не участват по никакъв начин в схеми, които подкрепят по един или друг начин контролиран вот."

