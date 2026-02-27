БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Открита война": Пакистан атакува Афганистански градове

Биляна Бонева
По света
Напрежението между двете държави ескалира след месеци на гранични сблъсъци

Пакистан бомбардира афганистанската столица и обяви "открита война" с Афганистан. Напрежението между двете държави ескалира след месеци на гранични сблъсъци.

По-рано афганистанските сили атакуваха пакистански гранични пунктове в отмъщение за въздушни удари. Освен в столицата Кабул, съобщава се за мощни експлозии в Кандахар и в други големи градове.

Пакистанският премиер ШехбазШариф заяви, че "страната му може да смаже всеки агресор". През октомври двете държави постигнаха споразумение за прекратяване на огъня, но то продължи едва няколко дни.

Общата граница между Пакистан и Афганистан е около 2 500 километра.

