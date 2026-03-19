Без дебати: По-строги наказания за сексуални посегателства над деца

Парламентът реши на второ четене сексуалните контакти с деца под 16 години да се разглеждат като престъпление.

Без дебати депутатите приеха промени в Наказателния кодекс, които предвиждат по-строги наказания за сексуално посегателство над деца. Те бяха описани в 4 различни законопроекта и са на различни парламентарни групи.

Предвиждат се и по-строги наказания за всеки, който разпространява порнографско съдържание - лишаване от свобода от 1 до 5 години, вместо досегашната санкция до една година. Увеличава се и глобата за това - от 1000 до 10 000 лева.

Ще има и по-високи санкции при изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места.