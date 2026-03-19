БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
С 30% поскъпна европейският природен газ, петролът скочи...
Чете се за: 03:52 мин.
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е...
Чете се за: 06:15 мин.
Полицейска акция срещу купуването на гласове в Стара Загора
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Оставиха в ареста мъжа, нападнал жена с нож в Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Запази

Според прокуратурата пострадалата 25-годишна жена по никакъв начин не е провокирала нападателя

оставиха ареста мъжа нападнал жена нож бургас
Слушай новината

Окръжният съд в Бургас остави в ареста 23-годишният Иван Иванов, обвинен в опит за убийство на млада жена. Нападението беше извършено с нож в понеделник вечерта в апартамент в бургаския квартал "Меден рудник".

Според прокуратурата пострадалата 25-годишна жена по никакъв начин не е провокирала нападателя. В момента на нанасянето на ударите с нож, тя е била в безпомощно състояние.

Държавното обвинение оповести, че са нанесени общо пет прободни рани с 8-сантиметровото острие във врата, в гръдната област, в гърба и по бедрото на пострадалата. Оцеляла е заради оказаната от нейна страна съпротива, смята още прокуратурата.

Служебният защитник на обвиняемия заяви пред БНТ, че отношенията между двамата били чисто интимни и по думите на Иван Иванов това била жена, която той поръчал срещу заплащане за интимна връзка. Мотивът за нападението бил негативно възприятие от негова страна по време на срещата им.

През 2017 г. Иван Иванов прободе смъртоносно с нож 11-годишната Никол. Тогава той я нападна в асансьор на жилищен блок след пререкание между двамата за пушене на наргиле. Тогава непълнолетен, получи присъда от 6 години лишаване от свобода.

„Обвиняемия в определени ситуации, при които има възможност да контактува с лица от женски пол, по някакъв начин проявява необяснима агресия и то крайна“, посочиха още от прокуратурата.

#Бургас

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ