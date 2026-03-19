Оставиха в ареста мъжа, нападнал жена с нож в Бургас

Окръжният съд в Бургас остави в ареста 23-годишният Иван Иванов, обвинен в опит за убийство на млада жена. Нападението беше извършено с нож в понеделник вечерта в апартамент в бургаския квартал "Меден рудник".

Според прокуратурата пострадалата 25-годишна жена по никакъв начин не е провокирала нападателя. В момента на нанасянето на ударите с нож, тя е била в безпомощно състояние.

Държавното обвинение оповести, че са нанесени общо пет прободни рани с 8-сантиметровото острие във врата, в гръдната област, в гърба и по бедрото на пострадалата. Оцеляла е заради оказаната от нейна страна съпротива, смята още прокуратурата.

Служебният защитник на обвиняемия заяви пред БНТ, че отношенията между двамата били чисто интимни и по думите на Иван Иванов това била жена, която той поръчал срещу заплащане за интимна връзка. Мотивът за нападението бил негативно възприятие от негова страна по време на срещата им.

През 2017 г. Иван Иванов прободе смъртоносно с нож 11-годишната Никол. Тогава той я нападна в асансьор на жилищен блок след пререкание между двамата за пушене на наргиле. Тогава непълнолетен, получи присъда от 6 години лишаване от свобода.