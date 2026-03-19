С 30% поскъпна европейският природен газ, петролът скочи...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е...
Полицейска акция срещу купуването на гласове в Стара Загора
ЗАПАЗЕНИ

Божидар Саръбоюков: Подготовката протече отлично, готов съм

Лекоатлетът коментира предстоящото световно първенство в зала в Полша, което БНТ 3 ще излъчва пряко.

Божидар Саръбоюков
Снимка: БТА
Звездата в българската лека атлетика Божидар Саръбоюков не пожела да прави прогнози преди световното първенство по лека атлетика в Торун (Полша), което ще се проведе в периода 20-22 март и ще бъде предавано пряко по БНТ 3.

21-годишният състезател преди месец на турнир в Белград постави национален рекорд от 8.45 метра в скока на дължина, което е и най-добър резултат в света за сезона в дисциплината, а в навечерието на шампионата на планетата той е доволен от подготовката си и смята, че може да се представи също толкова добре.

„Няма да давам прогнози какво ще направя на това Световно, все пак е състезание. Може да съм готов и за 9 метра, но мога да скоча и 8. Така че не искам да казвам нищо, знаем срещу какви състезатели ще се изправя. Все пак не са случайни хора, а все медалисти от световни и европейски първенства. Подготовката ни протече отлично - готов съм. Ако стане нещо, грешката ще е изцяло моя. Пожелавам успех и на другите състезатели, защото знам, че освен медала, който очаквате от мен, съм сигурен, че можем да се приберем с поне още един медал“, заяви Саръбоюков пред медиите в „Асикс Арена“.

„Не искам да говоря нищо, защото след това отново всичко ще е върху нашата глава. Да, казвам го и го заявявам - готов съм да го постигна, но не мога да го прогнозирам. Това е състезание. Има едно червено нещо, наречено фаул, което настъпиш ли го три пъти, изгаряш. Тук, за да постигнеш резултат от 8.50, трябва и много да рискуваш. Не знам как ще ми се отрази отиването на Световното първенство още, не знам какво ще е на сектора, така че няма как да споделя и да прогнозирам изобщо някакви резултати“, каза той.

Саръбоюков заяви, че заминава за шампионата в Торун с повече опит, но все още чувства тежест, защото очаква първенството с нетърпение още откакто постигна резултат 8.39 метра на състезание в Метц, Франция, през февруари.

„Със сигурност отивам една идея по-опитен. По-релаксиран е силно казано, защото наистина, няма да крия, има една тежест. Не само от хората, дори в момента ги оставям на по-заден план. Аз самия за себе си много чакам това първенство. Още когато постигнах резултата от 8.39, започнах да го чакам. Наистина вече нямам търпение, спя трудно, така че ще е много вълнуващо за мен“, добави той.

Младият състезател определи връзката между него и треньора му Димитър Карамфилов като един от най-важните фактори за успехите му в спорта, дори описвайки я като „бащинска“.

„Ние сме вече може би около 10 години заедно. На мен ми стига това, че знам, че той е до мен. Стига ми това, че освен треньор и състезател, имаме една много добра приятелска връзка, бащинска дори. Това за мен е по-важно. Във връзката между един треньор и състезателя не е най-важно колко е добър треньорът, по-скоро е важно колко е добър тандемът. Без него никога нямаше да постигна тези резултати“, обясни Саръбоюков.

Според Саръбоюков подкрепата от страна на Федерацията по лека атлетика е важна за цялостната подготовка на атлетите и им позволява да се фокусират изцяло върху постигането на по-добри резултати.

България ще бъде представена от общо петима състезатели на Световното първенство по лека атлетика в зала.

БНТ 3 ще излъчи световното първенство по лека атлетика в зала в Торун

#световно първенство по лека атлетика в зала Торун 2026 #Божидар Саръбоюков

Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
