Ето как се представи България на световното първенство по лека атлетика в зала в Торун (обзор)

Божидар Саръбоюков донесе първи медал на България от световно първенство по лека атлетика от 16 години насам. Атлет номер 1 на България завоюва бронзово отличие в скока на дължина на шампионата в зала в Торун (Полша).



Ето и най-важното от турнира в дните дни на шампионата - от 20 до 22 март (петък-неделя).

Във втория ден от турнира Станислав Станков отпадна в сериите на 60 м с препятствия.

В късната сесия ден Александра Начева завърши осма във финала на троен скок при дамите.

Във вечерната сесия в неделя стартира Божидар Саръбоюков в скока на дължина.