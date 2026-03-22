Божидар Саръбоюков спечели бронзов медал в скока на...
20 000 волта за едно селфи: Опасна мода праща деца в...
В Световния ден на водата: Хиляди деца у нас нямат...
Тежка катастрофа край Враца взе две жертви
Михаил Околийски: Заразата от морбили в Бяла Слатина...
Георги Павлов: Цяла България се гордее с теб, Божка

За родната атлетика това е първи медал от световно в зала след пауза от 16 години.

Божидар Саръбоюков
Снимка: БФЛА
Президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов коментира страхотния резултата на Божидар Саръбоюков и бронзовия медал, който талантливия ни атлет спечели на световното първенство в зала в Полша.

„Браво на Божидар Саръбоюков и на неговия треньор Димитър Карамфилов! Те за мен са шампиони – за мен и за цялата атлетическа общност в България. С изключителния си бронзов медал от световния шампионат в зала в Торун - в едно от най-оспорваните състезания в историята на скока на дължина, Божидар постигна нещо наистина голямо – първи медал за България от такъв форум от 2010 година насам. Още по-значимо е, че това е най-доброто класиране в скока на дължина при мъжете до сега за българската атлетика. Той е млад, талантлив и можещ състезател, който тепърва ще ни радва с още успехи. Със своята упоритост, труд и характер Божидар показва, че българската лека атлетика има своето достойно бъдеще. Ние сме с теб, Божка! Продължавай смело напред – цяла България се гордее с теб!“, написа Палов в социалните мрежи.

За родната атлетика това е първи медал от световно в зала след пауза от 16 години - Ваня Стамболова, сребро на 400 м в Доха. При мъжете последно сме печелили отличие на закрито през 1991 г в Севиля, когато Николай Антонов стана световен шампион на 200 м.

Призьорите бяха наградени лично от Добромир Карамаринов, президент на Европейската атлетика. В крайното класиране по медали в Торун България е на 24-то място.

Свързани статии:

Божидар Саръбоюков във финала в скока на дължина на световния шампионат по лека атлетика в зала (ГАЛЕРИЯ)
Божидар Саръбоюков във финала в скока на дължина на световния шампионат по лека атлетика в зала (ГАЛЕРИЯ)
Атлет номер 1 на България завоюва бронзово отличие в скока на...
Божидар Саръбоюков спечели бронзов медал в скока на дължина на световното първенство по лека атлетика в зала
Божидар Саръбоюков спечели бронзов медал в скока на дължина на световното първенство по лека атлетика в зала
Топатлетът ни взе бронза с резултат от 8.31 м.
Чете се за: 01:20 мин.
#световно първенство по лека атлетика в зала Торун 2026 #Георги Павлов #Божидар Саръбоюков

ТОП 24

Ето как се представи България на световното първенство по лека атлетика в зала в Торун (обзор)
1
Ето как се представи България на световното първенство по лека...
Божидар Саръбоюков в битка за медалите в скока на дължина на световния шампионат в зала в Торун
2
Божидар Саръбоюков в битка за медалите в скока на дължина на...
Доц. Михаил Околийски: Малена е добре, предстои ѝ рехабилитация на най-високо ниво
3
Доц. Михаил Околийски: Малена е добре, предстои ѝ рехабилитация на...
Иван Христанов: Предстоят уволнения в БАБХ след скандала с негодна храна в Хасково
4
Иван Христанов: Предстоят уволнения в БАБХ след скандала с негодна...
Войната в Близкия изток: Доналд Тръмп с ултиматум към Иран
5
Войната в Близкия изток: Доналд Тръмп с ултиматум към Иран
Тръмп с ултиматум към Иран: Ормузкият пролив е отворен, твърди Техеран
6
Тръмп с ултиматум към Иран: Ормузкият пролив е отворен, твърди Техеран

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
3
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
4
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
5
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
6
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас

Още от: Лека атлетика

Божидар Саръбоюков: Това е сбъдната мечта, дано не съм разочаровал българите
Божидар Саръбоюков: Това е сбъдната мечта, дано не съм разочаровал българите
Божидар Саръбоюков спечели бронзов медал в скока на дължина на световното първенство по лека атлетика в зала Божидар Саръбоюков спечели бронзов медал в скока на дължина на световното първенство по лека атлетика в зала
Чете се за: 01:20 мин.
Олех Дорошчук спечели титлата в скока на височина Олех Дорошчук спечели титлата в скока на височина
Чете се за: 01:30 мин.
Димитър Карамфилов: Божидар Саръбоюков може да скочи над 8.50 м Димитър Карамфилов: Божидар Саръбоюков може да скочи над 8.50 м
Чете се за: 03:47 мин.
Божидар Саръбоюков: Подготовката протече отлично, готов съм Божидар Саръбоюков: Подготовката протече отлично, готов съм
Чете се за: 05:02 мин.
Стара Загора дава старт на маратонската верига на 29 март с нова дистанция на 5 км Стара Загора дава старт на маратонската верига на 29 март с нова дистанция на 5 км
Чете се за: 03:45 мин.

Водещи новини

Божидар Саръбоюков спечели бронзов медал в скока на дължина на световното първенство по лека атлетика в зала
Божидар Саръбоюков спечели бронзов медал в скока на дължина на...
Чете се за: 01:20 мин.
Лека атлетика
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
20 000 волта за едно селфи: Опасна мода праща деца в реанимацията 20 000 волта за едно селфи: Опасна мода праща деца в реанимацията
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Иран заплаши с пълно затваряне на Ормузкия проток, Тръмп с ултиматум - до 48 часа да бъде отворен Иран заплаши с пълно затваряне на Ормузкия проток, Тръмп с ултиматум - до 48 часа да бъде отворен
Чете се за: 05:22 мин.
По света
В Световния ден на водата: Хиляди деца у нас нямат редовен достъп...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Тежка катастрофа край Враца взе две жертви
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Обрат в резултатите - дясната Словенска демократическа партия...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Победа за социалиста Еманюел Грегоар за кметския пост в Париж
Чете се за: 00:50 мин.
По света
