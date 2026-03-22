Георги Павлов: Цяла България се гордее с теб, Божка

Президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов коментира страхотния резултата на Божидар Саръбоюков и бронзовия медал, който талантливия ни атлет спечели на световното първенство в зала в Полша.

„Браво на Божидар Саръбоюков и на неговия треньор Димитър Карамфилов! Те за мен са шампиони – за мен и за цялата атлетическа общност в България. С изключителния си бронзов медал от световния шампионат в зала в Торун - в едно от най-оспорваните състезания в историята на скока на дължина, Божидар постигна нещо наистина голямо – първи медал за България от такъв форум от 2010 година насам. Още по-значимо е, че това е най-доброто класиране в скока на дължина при мъжете до сега за българската атлетика. Той е млад, талантлив и можещ състезател, който тепърва ще ни радва с още успехи. Със своята упоритост, труд и характер Божидар показва, че българската лека атлетика има своето достойно бъдеще. Ние сме с теб, Божка! Продължавай смело напред – цяла България се гордее с теб!“, написа Палов в социалните мрежи.

За родната атлетика това е първи медал от световно в зала след пауза от 16 години - Ваня Стамболова, сребро на 400 м в Доха. При мъжете последно сме печелили отличие на закрито през 1991 г в Севиля, когато Николай Антонов стана световен шампион на 200 м.

Призьорите бяха наградени лично от Добромир Карамаринов, президент на Европейската атлетика. В крайното класиране по медали в Торун България е на 24-то място.