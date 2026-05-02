Божидар Саръбоюков с престижно признание в родния Харманли

Божидар Саръбоюков бе удостоен с почетен знак, плакет и парична премия в размер на 1000 евро по време на тържествата за празника на родния му Харманли. Отличието бе връчено на специална сесия на Общинския съвет.

Европейският шампион в скока на дължина от първенството в зала в Апелдорн през 2025 година и бронзов медалист от световния шампионат в зала в Торун по-рано тази година присъства на церемонията заедно със своя треньор Димитър Карамфилов, който също бе отличен.

По повод успехите на лекоатлета във фоайето на Културния център бе представена впечатляваща торта с дължина 8,31 метра – символ на личния му рекорд. „Като я видях, се изненадах колко далеч съм скочил“, пошегува се Саръбоюков.

В благодарственото си слово той подчерта, че условията за подготовка в Харманли са на много високо ниво и именно това е причината да продължава да тренира в родния си град. „Тази база не е само за мен, а и за всички деца тук“, добави той.

Кметът на общината Мария Киркова също изрази признателност към постиженията на спортиста. „Имаме честта да наградим млад човек, който накара света да чуе за Харманли. Това е момче, което не просто скача, а лети“, заяви тя.

От своя страна Карамфилов отбеляза, че възпитаникът му е сред водещите състезатели в света към момента и предстои участие във всички стартове от Диамантената лига, както и в най-значимите международни надпревари през сезона. Той също акцентира върху високото качество на спортната база в града, която според него е сред най-добрите в страната.