BG
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

В Пловдив изготвиха петиция за изграждане на зала за лека атлетика

През последните години на територията на Пловдив бяха построени два нови футболни стадиона, модерен плувен комплекс и множество спортни зали за различни спортове.

Лекоатлетически клубове и граждани в Пловдив изготвиха петиция в подкрепа на изграждането на спортна зала, която да приюти Царицата на спортовете. Над 2000 са децата в Пловдив, които тренират лека атлетика. А дългогодишните традиции на този спорт и постиженията на пловдивските спортисти в името на България са впечатляващи и до днес. За да бъде конкурентна съвременната лека атлетика трябва да се практикува и при нужните условия, особено през студените месеци. Петицията е входирана и адресирана до Министерството на младежта и спорта, до председателят на Общинския съвет в Пловдив, до кмета Константин Димитров и спортните комисии.

„Поех инициативата, но това е идея на всички клубове в град Пловдив, дори и подкрепата от Българска федерация лека атлетика и останалите клубове в България, защото в България няма зала за лека атлетика сертифицирана, отговаряща на международните изисквания. Има зали, но те са с четири коридора и са морално остарели. Тя, бих казал, че е много стара идея от комунистическо време. Дори на мястото има основи изградени за зала за лека атлетика и ние просто искаме да бъде завършен този проект“, каза Недялко Боруков, СК Актив 2013.

Според инициаторите, именно наличието на терен е добра основа за изграждането на модерна зала с шест коридора.

„Основите на залата са положени, не знам защо всичко там е приключило. Да се възстанови, да се направи една модерна зала за състезание, за тренировки, за да може и българският спорт да постига нещо все повече и повече“, каза Ангел Лафчиев, треньор по овчарски скок АЛСК Тракия-96.

Петицията е внесена съвсем скоро и все още няма отговор от институциите. През последните години на територията на Пловдив бяха построени два нови футболни стадиона, модерен плувен комплекс и множество спортни зали за различни спортове.

