Гюров и Зеленски подписаха в Киев 10-годишно споразумение за сигурност между България и Украйна

България и Украйна подписаха 10-годишно споразумение за сигурност, което предвижда и съвместно производство в отбранителния сектор. Това стана в рамките на посещението на служебния премиер Андрей Гюров в Киев. Той е начело на делегация с петима министри. На масата за разговори беше и спряната продажба на реакторите от АЕЦ "Белене".