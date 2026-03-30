Марин Петков: Трябва да станем по-позитивни, не само във футбола, а в цялата държава

Националът Марин Петков коментира пред БНТ победата с 1:0 над Индонезия, която осигури на „трикольорите“ финалния триумф в международния турнир на ФИФА в Джакарта. Страната ни приключи надпреварата с два успеха (10:2 над Соломоновите острови в четвъртък), а самият Петков беше избран за Играч на турнира, след като успя да се разпише и в двата мача.

„Поздравявам всички, които бяха на лагера, не само тези, които днес играха, или в миналия мач. Абсолютно всички. Треньорският щаб, хората около него, масажисти, помощник треньори, както и вас, журналистите. Всички. Аз се съгласявам за негативната енергия, за която Тонислав Йорданов говори преди няколко дни. Хората, които само гледат футбол, а не са го практикували, не са стигали до терена и не са усетили днес в какви условия играхме, нека да си говорят. Каквото искат да казват. Мисля, че Тонислав го каза много правилно, няма да му повтарям думите. Наша е работата, с много работа и задружност, да спрем тези неща. Трябва да станем по-позитивни, не само във футбола, а в цялата държава“, коментира Петков пред БНТ.