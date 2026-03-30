Александър Димитров: Момчетата дадоха максимума от себе си, доволен съм

Селекционерът на националния отбор на България по футбол похвали играчите си след участието на турнира на ФИФА в Индонезия. В своеобразния финал в Джакарта „трикольорите“ победиха с 1:0 домакините и спечелиха надпреварата.

„Доволен съм. В нашия отбор има много млади момчета, пред тях е пътят. Те дадоха максимума от себе си. Въпреки глупостите, които се изписаха в България, индонезийският отбор е съставен от добри футболисти и на мен ми прилича на средно-европейски отбор. Това прави нашата победа по-значима за нас самите. Благодаря на момчетата, радвам се за тях, защото трудът им се възнагради с тази победа“, коментира Димитров след двубоя с Индонезия.