Зеленски: Готови сме за примирие по време на Великден

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че е готов за прекратяване на огъня в дните около Великден. Зеленски каза още и, че Киев има готовност да прекрати ударите по руска енергийна инфраструктура, ако Русия направи същото.

В Украйна днес на посещение е българският служебен премиер Андрей Гюров, придружен от петима министри. По-късно той ще разговаря със Зеленски, а правителствената ни делегация проведе и съвместно заседание с украинското правителство.

Важно е от подкрепа да преминем към реални действия - това бяха първите думи на служебния премиер Андрей Гюров след срещата му с украинския му колега Юлия Свириденко.

Двамата обсъдиха редица въпроси - помощта на България в областта на енергетиката, сътрудничеството и важността на трансбалканския коридор, на газовия коридор, на довършването на железопътната връзка между България, Румъния и Украйна. Сътрудничеството в областта на отбраната, участието на България в програмата за доставка на оръжия на НАТО PURL. Двете делегации подписаха и протокол за подпомагане на Болгарската гимназия в Одеска област с размяна учители, които да пътуват до Украйна, за да обучават децата на български език и доставка на български учебници.

Юлия Свириденко, министър-председател на Украйна: "Обсъдихме въпроси, свързани с енергетиката. Украйна и България имат значителен опит в областта на ядрената енергетика. Също така обсъдихме развитието на алтернативните енергийни маршрути в Европа, преди всичко вертикалния газов коридор и трансбалканския маршрут. Това е важно партньорство, важно е и нататъшното сътрудничество в областта на транспорта, приветстваме напредъка по установяването на железопътната връзка между Украйна, България и Румъния. Това взаимодействие има значителен потенциал за развитие на транспортните коридори както на регионално, така и на европейско ниво. Заинтересовани сме от привличане на България и на нашите компании в проектите за възстановяване на Украйна, по-специално в Одеската област, където живее голяма българска общност."

Андрей Гюров, служебен министър-председател на България: "Много беше важно днес, че от подкрепа минаваме към конкретни действия. Обсъдихме много теми, много въпроси, различни сфери на икономиката, които биха били от полза както на българските граждани, така и на украинските компании, които биха могли да си сътрудничат в тези сфери. Говорихме за икономика, енергетика, за отбранителната и иновативна индустрия. Изключително важно за България е нашето общо културно наследство и протоколът, който подписахме за Болградската гимназия "Г.С. Раковски" - може би знаете, че е най-старата гимназия от българското Възраждане. Това е гимназия, която са завършили едни от най-изтъкнатите български граждани, министър-председатели, първият ректор на Софийския университет и много други изтъкнати личности. За нас това е от изключително значение, защото това е един културен мост между нашите нации."

Украйна е първото посещение на служебния премиер Андрей Гюров на ниво двустранни отношения. За първи път от началото на войната в Украйна е служебен премиер на България. В делегацията участват още външният министър Надежда Нейнски, на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов, на отбраната Атанас Запрянов, на образованието и науката Сергей Игнатов и на енергетиката Трайчо Трайков.

Предстои и среща между Андрей Гюров и украинския президент Володимир Зеленски. Часове по-рано украинският лидер се завърна от обиколка в Близкия изток, където подписа редица споразумения за отбрана. Днес Зеленски пожела примирие по време на Великден.