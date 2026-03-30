Зеленски: Готови сме за примирие по време на Великден

Киев има готовност да прекрати ударите по руска енергийна инфраструктура, ако Русия направи същото, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Днес на посещение в Киев е българският служебен премиер Андрей Гюров, придружен от петима министри
Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че е готов за прекратяване на огъня в дните около Великден. Зеленски каза още и, че Киев има готовност да прекрати ударите по руска енергийна инфраструктура, ако Русия направи същото.
В Украйна днес на посещение е българският служебен премиер Андрей Гюров, придружен от петима министри. По-късно той ще разговаря със Зеленски, а правителствената ни делегация проведе и съвместно заседание с украинското правителство.
Важно е от подкрепа да преминем към реални действия - това бяха първите думи на служебния премиер Андрей Гюров след срещата му с украинския му колега Юлия Свириденко.
Двамата обсъдиха редица въпроси - помощта на България в областта на енергетиката, сътрудничеството и важността на трансбалканския коридор, на газовия коридор, на довършването на железопътната връзка между България, Румъния и Украйна. Сътрудничеството в областта на отбраната, участието на България в програмата за доставка на оръжия на НАТО PURL. Двете делегации подписаха и протокол за подпомагане на Болгарската гимназия в Одеска област с размяна учители, които да пътуват до Украйна, за да обучават децата на български език и доставка на български учебници.
Юлия Свириденко, министър-председател на Украйна: "Обсъдихме въпроси, свързани с енергетиката. Украйна и България имат значителен опит в областта на ядрената енергетика. Също така обсъдихме развитието на алтернативните енергийни маршрути в Европа, преди всичко вертикалния газов коридор и трансбалканския маршрут. Това е важно партньорство, важно е и нататъшното сътрудничество в областта на транспорта, приветстваме напредъка по установяването на железопътната връзка между Украйна, България и Румъния. Това взаимодействие има значителен потенциал за развитие на транспортните коридори както на регионално, така и на европейско ниво. Заинтересовани сме от привличане на България и на нашите компании в проектите за възстановяване на Украйна, по-специално в Одеската област, където живее голяма българска общност."
Андрей Гюров, служебен министър-председател на България: "Много беше важно днес, че от подкрепа минаваме към конкретни действия. Обсъдихме много теми, много въпроси, различни сфери на икономиката, които биха били от полза както на българските граждани, така и на украинските компании, които биха могли да си сътрудничат в тези сфери. Говорихме за икономика, енергетика, за отбранителната и иновативна индустрия. Изключително важно за България е нашето общо културно наследство и протоколът, който подписахме за Болградската гимназия "Г.С. Раковски" - може би знаете, че е най-старата гимназия от българското Възраждане. Това е гимназия, която са завършили едни от най-изтъкнатите български граждани, министър-председатели, първият ректор на Софийския университет и много други изтъкнати личности. За нас това е от изключително значение, защото това е един културен мост между нашите нации."
Украйна е първото посещение на служебния премиер Андрей Гюров на ниво двустранни отношения. За първи път от началото на войната в Украйна е служебен премиер на България. В делегацията участват още външният министър Надежда Нейнски, на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов, на отбраната Атанас Запрянов, на образованието и науката Сергей Игнатов и на енергетиката Трайчо Трайков.
Предстои и среща между Андрей Гюров и украинския президент Володимир Зеленски. Часове по-рано украинският лидер се завърна от обиколка в Близкия изток, където подписа редица споразумения за отбрана. Днес Зеленски пожела примирие по време на Великден.
Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Нашите партньори ни изпратиха сигнал да намалим атаките срещу петролния и енергийния сектор на Русия. Още веднъж ще подчертая: ако Русия е готова да спре ударите по украинска енергийна инфраструктура, ние няма да атакуваме тяхната. Винаги сме били готови за всякаква форма на прекратяване на огъня. Готови сме за примирие по време на Великден. Ако трябва да съм честен, нормалните хора, които уважават човешкия живот, искат траен мир, не примирие за няколко дни. Но, разбира се, готови сме на всякакви компромиси освен такива, които засягат нашето достойнство и суверенитет."