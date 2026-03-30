В Киев Гюров разговаря с министър-председателя на Украйна Юлия Свириденко

Служебният премиер Андрей Гюров разговаря с министър-председателя на Украйна Юлия Свириденко.

Българският служебен министър-председател Андрей Гюров е на посещение в Киев. В Украйна с него са и петима министри от служебния кабинет. Освен с премиера Юлия Свириденко Гюров ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски, както и с представители на българската общност.

Украйна е първата държава, която служебният премиер Андрей Гюров избра да посети в рамките на двустранни отношения. За първи път в Киев идва служебен премиер на България от началото на войната преди повече от 4 години.